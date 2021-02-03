أخبار التوك شو | رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من أحمد موسى بسبب سد النهضة.. أهم ما جاء في لقاء السيسي مع رئيس الكونغو

وأضاف صبري عثمان في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى": " تم تنظيم مئات الأنشطة من قوافل وحملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر وأضرار ختان الإناث".





علق المهندس شريف الشربيني ، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على تكدس حركة السيارت قبل محور ٢٦ يوليو في الاتجاه نحو ميدان لبنان وذلك بسبب كسر ماسورة مياة رئيسية عند منطقة هايبرقائلًا : " كسر ماسورة المياه حدث في تمام الساعة السادسة مساء تقريبًا وتوجهنا كجهاز للموقع وإتضح أن الكسر به خط مياه نقيه قطره 800 ملم يمر بمحور 26 يوليو ، حيث يعمل على تغذية مناطق متعددة في الجيزة ، وابو رواش ، ومنطاق سكنية أُخرى .

وتابع "شريف الشربيني" في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: "الكسر كان مفاجيء في منطقة كوبري مشاة هايب ر 1 " .