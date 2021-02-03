أخبار التوك شو | رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من أحمد موسى بسبب سد النهضة.. أهم ما جاء في لقاء السيسي مع رئيس الكونغو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين نعرض لكم أبرزها :
حذر الإعلامي أحمد موسى، من استفزازات الجانب الأثيوبي فيما يخص مفاوضات سد النهضة.
وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن إثيوبيا تسعى لافتعال الأزمات لعدم التوصل لحل بشأن ازمة السد.
زيارة في غاية الأهمية وفي وقت حساس، هكذا يمكن وصف استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، رئيس الكونغو الديمقراطية، "فليكس تشيسكيدى"، والتي جرت له مراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية، وعزف السلام الوطني لكل من مصر والكونغو.
وعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، في قصر الاتحادية، أعرب خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره البالغ للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والتي تقوم على روابط أزلية وتاريخية مشتركة.
قال الدكتور أحمد شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة وخاصة على السواحل الشمالية وتصل للأسكندرية و وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر التي تشهد أمطار وسيول، مضيفا أن هناك زيادة في سطوع الشمس غدا لكن سنشهد تقلبات جوية.
وأكد "شاهين" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيكون هناك رياح شديدة ودرجات الحرارة تنخفض لتصل إلى 19 درجة في القاهرة وباقي المحافظات، مشيرا إلى أنه يسود طقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة.
وجّه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رسالة للمواطنين قائلًا: "أيها المواطن لا بد أن تتوقف عن السعي لشراء شقة أو محل تجاري وخلافه في عقار مُخالف".
وأضاف "السجيني" خلال لقاء له لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن الدولة تسعى لإعادة صياغة ملف العمران فى مصر، مشيرًا إلى أنها تسعى لتوفير بدائل بتراخيص، ومعلومة.
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة لو لم يتم تدشينها كنا سنتأثر بنسبة كبيرة من ناحية الدخل، مضيفا أن رؤية السيسي بقناة السويس الجديدة كانت في محلها.
وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه حققنا أعلى حمولة في تاريخ قناة السويس، لافتا إلى أن قناة السويس ليس لها منافس في العالم.
كشفت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.
قالت شيماء إحدي المتضررات من مستريح مغاغة، إنها دفعت لـ مستريح مغاغة 50 ألف جنيه، وذلك فى شهر 9 الماضي، موضحة أنه اتفق معها على أن يحصل منها المبلغ مقابل 1250 جنيهًا على كل 10 آلاف جنيه شهريًا.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، إنها قامت ببيع ذهبها وبعض الأشياء الخاصة بها من أجل توفير هذا المبلغ.
كشف الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن حقيقة إلغاء كافة الرحلات الجوية من مصر للسعودية بداية من غدا، الأربعاء، مؤكدا أن جميع الرحلات القادمة من السعودية لن تتأثر ومستمرة في العودة في مواعيدها.
وأضاف رشدي زكريا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "دى إم سى"، أن أى رحلة ستصل إلى مطار القاهرة من السعودية قبل الساعة الـ9 صباحا لن تتأثر، مؤكدًا أن الأشخاص الذين لديهم مواعيد رحلات بعد الساعة الـ9 يمكنهم الاحتفاظ بالتذاكر الخاصة بهم لحين عودة حركة الطيران إلى طبيعتها.
قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، تعليقًا على قيام أب بإجراء عملية ختان لابنته بمساعدة ممرض والتسبب في اصابتها بنزيف، إن ختان الاناث عادات وراثية خاطئة .
وأضاف صبري عثمان في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى": "تم تنظيم مئات الأنشطة من قوافل وحملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر وأضرار ختان الإناث".
علق المهندس شريف الشربيني ، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على تكدس حركة السيارت قبل محور ٢٦ يوليو في الاتجاه نحو ميدان لبنان وذلك بسبب كسر ماسورة مياة رئيسية عند منطقة هايبرقائلًا : " كسر ماسورة المياه حدث في تمام الساعة السادسة مساء تقريبًا وتوجهنا كجهاز للموقع وإتضح أن الكسر به خط مياه نقيه قطره 800 ملم يمر بمحور 26 يوليو ، حيث يعمل على تغذية مناطق متعددة في الجيزة ، وابو رواش ، ومنطاق سكنية أُخرى .
وتابع "شريف الشربيني" في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: "الكسر كان مفاجيء في منطقة كوبري مشاة هايبر 1 " .