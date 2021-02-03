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سيارات

شاهد | سباق الكبار.. بين بي إم دبليو X6 M وجاجوار ليستر ستيلث

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:10 ص
سباق الكبار.. بين
سباق الكبار.. بين بي ام دبليو X6 M و جاجوار ليستر ستيلث
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صبري طلبه
نشرت قناة CAR WOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات مقطع فيديو تنافسي، يجمع بين اثنان من أقوى المحركات وهما، الأيقونة البافارية بي ام دبليو X6 M والتي تحتوي على محرك تيربو مزدوج، و النسخة المعدلة من جاجوار F-PACE SVR وهي وليستر ستيلث سوبرتشارجد، و تمكنت السيارتان من انهاء جولة الـ 400 متر، خلال فترة زمنية مدتها 11.7.

تستمد بي ام دبليو X6 M قوتها من محرك V8، سعة 4400 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 617 حصان، و750 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما زودت النسخة ليستر ستيلث بمحرك V8 أيضًا ولكن بسعة 5000 سي سي سوبر تشارجد، قادر على انتاج طاقة اجمالية قوتها 666 حصان، و881 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وبفضل امكانيات النسخة البافارية X6 M تستطيع أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية فقط، قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى و التي تقدر بـ 290 كم/ساعة، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات المطورة لمنظومة المكابح، و حزمة أخرى من وسائل الأمن و السلامة، والمواصفات الفنية الرائعة كعادة BMW.

بينما تشير بعض التقارير حول امكانية تسارع و ليستر ستيلث من النقطة 0 لتصل إلى سرعة  100 كم في غضون 3.6 ثانية فقط، و تصل سرعتها القصوى إلى 195 ميلاً في الساعة أي بمعدل 314 كم / ساعة.

كما تتميز بتصميم عملاق يجمع بين قوة الأداء و المفهوم الرياضي، إلى جانب قدراتها الفنية.
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