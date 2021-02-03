إغلاق 4 مراكز للدروس الخصوصية وتحرير 60 محضرًا لمخابز في الغربية

شنت محافظة الغربية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، حملة مفاجئة تحت إشراف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية أسفرت عن تحرير ٦٠ محضرا متنوعا لمجموعة من المخابز بسبب وجود خبز غير مطابق للمواصفات وشكائر دقيق مدعم يتم بيعهم بالسوق السوداء، كما تم ضبط ٣٦٩ أسطوانة بوتاجاز مخصصة للاستعمال المنزلي قبل بيعها بالسوق السوداء، و٣ مصانع لإنتاج الزبيب دون ترخيص به حوالي ١٤ طنا من الزبيب منتهي الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.





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كما أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة، أدوية التأمين الصحي وأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل (٥٥) صيدلية و (٢) مخزن مرخص وقامت مديرية الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.





وفي السياق ذاته، قامت هيئة سلامة الغذاء بالمرور على العديد من المطاعم وأماكن بيع المنتجات الغذائية والسوبر ماركت، وتم سحب عينات من المواد الغذائية وتبين وجود لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم إعدامها، عدم وجود ترخيص مزاولة النشاط لبعض الأماكن، انتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين، عدم اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأغذية من التلوث ووجود صدأ ببعض أدوات تجهيز الطعام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك المخالفات.





واستمرت الحملة بقيام مديرية التربية والتعليم بغلق (٤) مراكز للدروس الخصوصية والمرور على (١٧) مدرسة، وتبين وجود تشوينات خشبية وقمامة بداخل فناء بعض تلك المدارس وتم إزالتها عن طريق الوحدة المحلية، بالإضافة إلى تغطية العديد من الوصلات الكهربائية المكشوفة وغير المؤمنة بالتنسيق مع شركة الكهرباء، كما تم مراجعة سجل الحضور والانصراف في المدارس وإحالة المتغيبين للشئون القانونية، وكذلك تطبيق القانون على عدم اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



