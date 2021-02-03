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تفاصيل إنشاء مدرسة لإصلاح وصيانة السيارات بمصر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:06 ص
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم
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البهي عمرو
قال كريم نجار، ممثل مجموعة فولكس فاجن فى مصر، إن التعاون بين المجموعة ووزارة التربية والتعليم لإنشاء مدرسة لإصلاح وصيانة السيارات بمصر؛ يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقعت بروتوكول تعاون مع مجموعة فولكس فاجن في مصر، لإطلاق مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بالعام الدراسي 2021/ 2022.

ولفت إلى أن المناهج التى يتم تدريسها فى مدرسة التكنولوجيا التطبيقية؛ لإصلاح وصيانة السيارات الألمانية.

وأشار إلى أن الطالب يحق له العمل مع أى مجموعة، وأنه سيوفر فرص عمل للمتفوقين، وأكد أن المدرسة ستكون فى حى الأسمرات.

وأوضح أن منطقة الأسمرات منطقة واعدة ولذلك تم تخصيص مكان بها لإنشاء المدرسة.

ووقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع مجموعة فولكس فاجن في مصر، لإطلاق مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 10 معلومات عن مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية الجديدة.

* أول مدرسة متخصصة بمجال إصلاح وصيانة السيارات في مصر .

* سيتم افتتاح المدرسة بالعام الدراسي 2021 /2022

* هذه المدرسة احدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تسعى الدولة للتوسع فيها تنفيذا لإستراتيجية الدولة المصرية ورؤية 2030.

*الشريك مع الوزارة في هذه المدرسة هو مجموعة فولكس فاجن في مصر.

* سيتم فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

* سيتم تطبيق الجانب النظري بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات.

* الجانب العملي من الدراسة سيتم من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطلاب بالمصانع والشركات.

* سيتم مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بالمدرسة

* تهدف المدرسة لـ إعداد خريجين مواكبين لمتطلبات سوق العمل وطبيعة المتغيرات السريعة في مجال السيارات

* هذه المدرسة احدى دعائم خطة الدولة نحو توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بمصر.
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