تفاصيل إنشاء مدرسة لإصلاح وصيانة السيارات بمصر

قال كريم نجار، ممثل مجموعة فولكس فاجن فى مصر، إن التعاون بين المجموعة ووزارة التربية والتعليم ل إنشاء مدرسة لإصلاح وصيانة السيارات بمصر؛ يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقعت بروتوكول تعاون مع مجموعة فولكس فاجن في مصر، لإطلاق مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بالعام الدراسي 2021/ 2022.





ولفت إلى أن المناهج التى يتم تدريسها فى مدرسة التكنولوجيا التطبيقية؛ لإصلاح وصيانة السيارات الألمانية.





وأشار إلى أن الطالب يحق له العمل مع أى مجموعة، وأنه سيوفر فرص عمل للمتفوقين، وأكد أن المدرسة ستكون فى حى الأسمرات.





وأوضح أن منطقة الأسمرات منطقة واعدة ولذلك تم تخصيص مكان بها لإنشاء المدرسة.





وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع مجموعة فولكس فاجن في مصر، لإطلاق مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.