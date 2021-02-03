منزل آيل للسقوط يعرض سكان شارع الترعة بالدقهلية للخطر

استغاث المواطن علاء نبيه محمد، المقيم شارع الترعة فى قرية هلا التابعة لمركز ومدينة ميت غمر محافظة الدقهلية، فى رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد".









جاء في الرسالة؛ أنه يتضرر من وجود جزء من منزل آيل للسقوط يعرض سكان المنطقة للخطر.











ويقول فى رسالته إن "المواطن عصام عبد العظيم عبد اللطيف صدر ضدع قرار إزالة رقم 37 لسنة 2012، وتم التنفيذ الجزئي فى 31/5/2017، بالمحضر الانضامى 5775 لسنة 2017 وترك عمودا خرسانيا مشكلا خطورة داهمة علي وعلى أسرتى وعلى المارة، ونصفين من الأعمدة بالشارع، وقد صدر قرار إزالة الأنقاض رقم 1441 لسنة 2018، وفى ضوء مذكرة رئاسة مجلس مدينة ميت غمر وارد 147 فى 30/3/2020 وأثناء تنفيذ القرار برفع الأنقاض، تم الاعتراض من المنفذ ضده عصام عبد العظيم عبد اللطيف، وتحرر عنه المحضر رقم 37322 لسنة 2020 وقامت الوحدة لمحلية بهلا بإصدار خطاب لتحديد ميعاد للتنفيذ المؤرخ في 13/12/2020واردالوحده رقم 126+م لتنفيذ القرار 1441 لسنة 2018 حفاظًا على المال العام وعلى الشارع كملكية عامه والخطورة الداهمة علي وعلى أسرتى لتعدى المواطن عصام عبد العظيم عبداللطيف على 48 مترا بالشارع العام".









وناشد المسئولين بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة الحضور للمعاينة فى أسرع وقت ممكن للحفاظ على أرواح سكان المنطقة.









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