ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مؤتمر صحفي لموسيماني والشناوي اليوم بالدوحة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:58 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم ابوعلم
يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤتمرا صحفيا اليوم؛ للحديث عن مباراة الدحيل المقرر لها غدا الخميس، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

 ويقام المؤتمر في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس داخل قاعة المؤتمرات الخاصة بملعب المدينة التعليمية الذي يحتضن اللقاء.

 وواصل الفريق تدريباته على ملعب جامعة قطر، في الوقت الذي تخضع فيه البعثة لإجراءات طبية مشددة، وفقا للترتيبات التي وضعتها اللجنة المنظمة للبطولة منذ سفر الفريق من القاهرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

موسيماني يدرس الدحيل القطري بالفيديو

تقسيمة قوية للاعبي الاهلي خلال المران الأول في الدوحة

محاضرة فنية لموسيماني مع لاعبي الأهلي

الأهلي في المونديال.. موسيماني يركز على تدريبات الكرة استعدادا لمواجهة الدحيل

بلاي ستيشن وألعاب رماية ومطعم لبناني لبعثة الأهلي في الدوحة

استعدادًا لـ الدحيل .. محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل انطلاق مران الفريق بالدوحة

ترشيحاتنا

بعد آخر تراجع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021

2580 جنيهاً.. إيرادات فيلم صابر وراضي خلال 24 ساعة

الصحة العالمية تكشف مفاجأة لأول مرة عن فيروس نيباه.. فيديو

إصابة هاني أبوريدة بـ فيروس كورونا

الصحة: انخفاض في عدد إصابات كورونا .. وارتفاع طفيف للوفيات

غضب عارم.. الشرطة الأمريكية تعتقل طفلة وتقيدها وترشها برذاذ الفلفل | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة مخيفة.. تحذير خطير من ارتداء الأطفال ملابس زرقاء في حوض السباحة

أسمر وأبيض.. امرأة تنجب توأمين من عرقين مختلفين | صور

رعب بعد كشف مضيفة واليس وفاة راكب على متن الطائرة | فيديو