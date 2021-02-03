لأطفالك.. طريقة عمل شوكليت بومب بالشوكولاتة.. فيديو

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل شوكليت بومب بالشوكولاتة لأطفالك بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الشوكليت بومب.
مقادير شوكليت بومب بالشوكولاتة
100 جرام شوكولاتة مذوبة
2 ملعقة صغيرة كاكاو
ربع كوب مارشميللو صغير
1 كوب لبن
1 ملعقة كبيرة شوكولاتة قابلة للدهن سبريكلز للوجه
طريقة تحضير شوكليت بومب بالشوكولاتة
* ثم نخرجها من القوالب
* نحشيها بالكاكاو والشيكولاتة القابلة للدهن والمارشميلو
* ثم تغلق نصف الكرات باستخرام الشيكولاتة المذوبة لنحصل على كرات كاملة
* وتزين بالشيكولاتة المذابة والسبرينكلز
* للتقديم: توضع الشيكولاتة بومب في كوب
* ويضاف لها اللبن الساخن لتذوب