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مرأة

لأطفالك.. طريقة عمل شوكليت بومب بالشوكولاتة.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:01 م
لأطفالك طريقة عمل
لأطفالك طريقة عمل شوكليت بومب بالشوكولاتة.. فيديو
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل شوكليت بومب بالشوكولاتة لأطفالك بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الشوكليت بومب.


مقادير شوكليت بومب بالشوكولاتة

100 جرام شوكولاتة مذوبة
2 ملعقة صغيرة كاكاو
ربع كوب مارشميللو صغير
1 كوب لبن
1 ملعقة كبيرة شوكولاتة قابلة للدهن سبريكلز  للوجه

طريقة تحضير شوكليت بومب بالشوكولاتة

* ثم نخرجها من القوالب

* نحشيها بالكاكاو والشيكولاتة القابلة للدهن والمارشميلو

* ثم تغلق نصف الكرات باستخرام الشيكولاتة المذوبة لنحصل على كرات كاملة

* وتزين بالشيكولاتة المذابة والسبرينكلز

* للتقديم: توضع الشيكولاتة بومب في كوب

* ويضاف لها اللبن الساخن لتذوب

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