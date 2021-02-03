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أخبار العالم

روسيا.. أكثر من 1000 معتقل خلال احتجاجات جديدة مؤيدة لـ نافالني

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:22 ص
احتجاجات روسيا المؤيدة
احتجاجات روسيا المؤيدة للمعارض أليكسي نافالني
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قسم الخارجي
اعتقلت السلطات الروسية أكثر من 1,050 شخصًا خلال احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، تنديدا بالحكم بسجن المعارض أليكسي نافالني، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وأمرت محكمة في موسكو، الثلاثاء، بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني لمدة ثلاث سنوات ونصف، بموجب حكم سابق صادر ضده في عام 2014، يخصم منها الأشهر التي قضاها في الإقامة الجبرية وقتها.

وأدى القرار إلى خروج أنصار نافالني في مظاهرات مجددا بمختلف المدن الروسية على رأسها العاصمة موسكو.

وذكرت منظمة حقوقية إن غالبية المعتقلين خلال التظاهرات، ما يزيد على 865 شخصا اعتقلوا في موسكو، بعدما فرق الأمن المحتجين بالقوة.

وبموجب قرار المحكمة، من المتوقع أن يمضي نافالني نحو عامين ونصف في السجن، ما فجر غضب مؤيديه وفجرت احتجاجات الشارع المتوتر بالفعل.

في المقابل، دعت قوى دولية بينها أمريكا وفرنسا وبريطانيا للإفراج الفوري عن المعارض الروسي نافالني.

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