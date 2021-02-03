مش عارف هقول لحفيدتي أبوكي قتل أمك ولا إيه.. والد ضحية سفاح الجيزة يكشف تفاصيل جديدة عنه

قال زكريا علي، والد فاطمة زكريا، زوجة وضحية سفاح الجيزة، تعليقًا على تحديد جلسة المحاكمة للسفاح، إن قرار النائب العام أثلج صدره بسرعة إحالة القاتل للمحاكمة.





وتابع "زكريا علي" في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: "الحالة اللي إحنا فيها ماحدش عارف ولا يفهم عاملة إزاي ؟ ".





وواصل والد فاطمة زكريا زوجة وضحية سفاح الجيزة ، قائلًا : " عندما تقدم لنا كان شخصا متزنا ولطيفا جدًا حتى من قام بترشيحه لي لخطبة إبنتي خدع فيه مثلنا تمامًا .. كان محترما جدًا ..لكن للاسف إتخدعنا فيه ومكثت إبنتي معه لمدة ثلاث سنوات " ، مضيفًا كان زوجا جيدا ومتسامحا وأنجب منها إبنته "سلمى".

وأردف "علي": إبنتي قتلت في يوم 21 يوليو عام 2015 ،خامس يوم من ايام عيد الفطر المبارك ، حيث هاتفني في تمام الساعة 12 ظهرًا سألني قائلا: عمي هي أم سلمى جت عند حضرتك ؟ قلتله : لا إيه الي حصل ؟ فأجاب قائلا: شوية زعل ياعمي لكني فوجئت أنها خرجت وقفلت علي الباب بالمفتاح وأخدت شنطة فيها فلوس وفيها مبلغ كبير جدًا وكروت شحن بمبلغ 25 ألف جنيه .

وتابع : "كان كلام وهم في وهم للاسف كله كذب وقلتله ساعتها تعالي عندي البيت عاوز افهم ؟ قالي حاضر ياعمي هجيلك ، ولقرب مسافة مسكنه حيث إن الطريق لايستغرق ثلث ساعة ، وإنتظرت لكن لم يأت، ومرت 4 ساعات وحاولت الاتصال به إلا أنه أغلق هواتفه المحمولة ".

وأكمل: "التليفونات إتفتحت بعد الساعة 3 فجرًا ، حيث جاءتني رسالة سألته ماجتش ليه ؟ ،قالي رحت لناس وجوز واحدة طلع ضربني وزعقلي ، وكل كلامه كان خايب.. ومن وقتها بنتي إختفت ولم تعد مرة أخرى .. وللاسف إستمر في إيهامنا أن إبنته تقوم بإرسال رسائل له ، حتى أخطرت النيابة التي تتبعت مصدر الرسائل التي كان يقوم بإرسالها من هاتف إبنتي وطلعت من نفس محيط البيت وعملت تتبع لتليفونه وجدت أنه يمتلك أكثر من 11 بلاغ ، فقمت بتقديم بلاغ في قسم الهرم وإتهمته بالقتل ".

وكشف أنه لم يستطع إثبات مقتل إبنته إلا منذ ثلاثة أشهر من إختفائها بعد كشف تزويرة رغم أني كنت شاكك فيه ، خاصة مع إختفاء الفريزر الذي اخرجه من المنزل قبل الواقعة بساعتين وفي النيابة قال لهم أنا رميت الفريزر لان لقت فيه فار فقرفت منه فطلعته صدقه .

وأتم قائلا : " أنا إتهمته من زمان ، وكنت شاكك فيه أنه قتلها وحطها في الفريزر ووقتها النيابة قلتلي كلامك مش منطقي ياحاج وكأن عندي إحساس قوي إحساس أب ".

وأتابع : " لا أعلم ماذا سأقول لحفيدته "سلمى" مش عارف هقلها إيه ؟ أبوكي قتل أمك ؟ ولا عارف هنعمل إيه ؟ هو قتلها عشان اكتشفت مؤامرة مقتل الموظف رضا .