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فن

بالظعبوط.. سليمان عيد يواجه برودة الشتاء .. صورة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:36 ص
سليمان عيد
سليمان عيد
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محمد بدران
نشر الفنان سليمان عيد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا معبرًا بها عن برودة الجو.

وظهر سليمان عيد وهو بملابس شتوية ثقيلة، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.

على جانب آخر انتهى سليمان عيد مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلم “النمس والإنس” بطولة كل من الفنان محمد جمعة، محمد هنيدي، شريف دسوقي، دنيا ماهر، محمد ثروت، محمود حافظ، منه شلبي، صابرين وعدد من النجوم الآخرين وهو من إخراج شريف عرفة.

كان آخر أعمال سليمان عيد الفنية، مشاركته في مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا. 


وشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.



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