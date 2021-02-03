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منوعات

غضب عارم.. الشرطة الأمريكية تعتقل طفلة وتقيدها وترشها برذاذ الفلفل | فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:24 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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عزة عاطف
فجر مقطع فيديو صادم، موجة من الغضب العارم في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث ظهرت خلاله الشرطة تعتقل طفلة صغيرة مع رشها برذاذ الفلفل.

وكشف المقطع عن عدد من رجال شرطة نيويورك أثناء اعتقالهم طفلة صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات، ويرشوها برذاذ الفلفل، مما أثار السخط على سلوكهم تجاه الأطفال.

وأوقفت البلدية رجال الشرطة المتسببين في الواقعة؛ بعدما أثاره المقطع من غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالترئيسة بلدية روتشستر (ولاية نيويورك): "من المؤسف أن قوانين الولاية وعقد العمل الجماعي يمنعوني من أخذ إجراءات أسرع وأكثر جدية".

ولم يوضح بيانها عدد الشرطيين المشمولين بقرار وقفهم عن العمل، لكنّه لفت إلى أنّ تعليق مهامهم سيستمر إلى حين انتهاء التحقيق الداخلي الذي فتحته شرطة روتشستر في الواقعة.

وأصيبت الفتاة التي لم يتم الكشف عن هويتها، بأزمة نفسية طارئة، هدّدت خلالها بقتل والدتها والانتحار، وهو ما جاء ضمن مشاهد صورتها كاميرا مثبتة في ملابس أحد الضباط.

ونشرت شرطة نيويورك المقطع مؤكدة أن عناصرها اضطروا إلى استخدام الأصفاد ورذاذ الفلفل لضمان سلامة الطفلة.

وكانت الشركة قد حضرت إلى مكان الحادث وحاولوا تثبيت الطفلة وتوقيفها ثم كبلوا يديها خلف ظهرها قبل أن يجبروها على ركوب سيارتهم.

وبينما كانت الطفلة جالسة في مقعد السيارة الخلفي ويداها مكبّلتان خلف ظهرها راحت تصرخ وتقاوم فما كان من أحد عناصر الشرطة إلا أن رشّها برذاذ الفلفل لتنفجر بالصراخ.

وأثارت المشاهد غضب عارم في الولايات المتحدة الأمريكية تخطى حدود ولاية نيويورك، في مطالبات بمعاقبة رجال الشرطة.
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