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منوعات

أسمر وأبيض.. امرأة تنجب توأمين من عرقين مختلفين | صور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:50 ص
توأمين
توأمين
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عزة عاطف
في حالة من الحالات النادرة، أنجبت امرأة بريطانية توأمين مختلطي العرق، أحدهما أبيض والآخر ذو بشرة سمراء، مع اختلاف صفاتهما.

وبعد مخاض طويل وضعت «كايلي أوكوتي» مولوديها مختلفين تماما من حيث الصفات، فالأول أبيض ذو شعر أملس والآخر أسمر مع شعر مجعد.

في البداية لم تنتبه هي وزوجها إلى الاختلاف الغريب بين التوأمين، بسبب انشغالهما في عملية الولادة التي كانت صعبة ومجهدة، فبعد أن وضعتهما عانقت الأم توأميها ثم دخلت في نوبة نوم عميق بسبب الإرهاق الناتج عن المخاض، وعندما استيقظت لم يكن الفارق بينهما واضحا جدا لها.

فلم تتوقع أبدا أن تنجب توأمين بلوني بشرة مختلف خاصة أنها وزوجها من ذوي البشرة السمراء، لكنها أشارت أن والديها من أصول إنجليزية ونيجيرية.

وبمجرد أن لاحظت اختلاف لوني طفليها شعرت كايلي بالصدمة، لكن الممرضات في المستشفى وصفن الطفلين بأنهما "مميزان".

جدير بالذكر أن احتمالية إنجاب زوجين مختلطي العرق لطفلين توأم بلوني بشرة مختلفين تماما هو أمر نادر للغاية.
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