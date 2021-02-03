بسبب صورة مخيفة.. تحذير خطير من ارتداء الأطفال ملابس زرقاء في حوض السباحة

اننشرت صورة مخيفة توضح مدى ضرورة الابتعاد عن ألوان السباحة ذات اللون الأزرق، الألوان الزاهية لأن الطفل يرتدي ملابس السباحة الزرقاء يكاد يكون من المستحيل رؤيته.





للوهلة الأولى، يبدو أن الصورة تظهر حوض سباحة فارغًا في الهواء الطلق، لكن بدا أن هناك بقعة أكثر قتامة قليلًا كانت تدور في الأعلى.





وكانت الصدمة كالصاعقة عندما تبين وجود طفل يرتدي سروالًا أزرق باهتًا يسبح في قاع حوض السباحة الذي كان أيضًا غامقًا بسبب حاجب الشمس.





وشاركت مجموعة CPR Kids الأسترالية الصورة عبر صفحتها في Facebook، والتي تديرها ممرضات مسجلات، وأصدرت تحذيرًا صارخًا للآباء لضرورة اختيار ألوان زاهية لملابس السباحة الخاصة بأطفالهم.





تقول الممرضة «سارة هونستيد» أيضًا إنه من "الضروري" "الإشراف الفعال" على الأطفال وتعلم الإنعاش القلبي الرئوي.





وشارك مئات الأشخاص الصورة، و علقوا عليها، حيث كتبت إحدى النساء: "هذا مخيف للغاية! لم أستطع رؤية الطفل على الإطلاق".





وأشار العديد من الآباء المهتمين إلى أنه من الصعب العثور على ملابس السباحة ذات الألوان الزاهية عند التسوق لأطفالهم، وخاصة الأولاد، وطالبوا شركات الملابس بضرورة النظر في الأمر.