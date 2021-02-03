عروس تعانق حبيبها السابق أمام عيني عريسها.. شاهد ردة فعله | فيديو

انتشر مقطع فيديو محرج، للحظة معانقة عروس، لحبيبها السابق، أمام عيني عريسها؛ بعد ما أخذت منه الإذن بالعناق للمرة الأخيرة.

وانتشر المقطع عبر منصة TikTok ، محققًا ملايين المشاهدات، خاصة بعد نظرة زوجها المؤلمة، بعد ما وضعته في موقف لا يحسد عليه.





وشاركت المرأة ، عبر تيك توك باسم mayangkumay، مقطع فيديو التقطه لها أحد الضيوف أثناء حفل زفافها المقام في ماليزيا.





تركت العروس زوجها في موقف محرج، عندما طلبت منه معانقة حبيبها السابق "للمرة الأخيرة"، ورغم سماحه لها وإخفاء مشاعره إلا أن الغيرة كادت تقتله؛ مما أثار موجة من التعاطف مع العريس عبر مواقع التواصل، وهجوما حادا على العروس، حيث أخبره المستخدمون بأنه يستحق أفضل منها فقد جعلته يشعر بالألم.





وحقق المقطع أكثر من 5.5 مليون مشاهدة على المنصة مع 385000 إعجاب و 19200 تعليق، بعدرؤية الموقف الغريب.





وفي الفيديو يتوجه الرجل إلى الزوجين ليهنئهما على زواجهما، ويعرض مصافحة العروس، لكنها تلتفت إلى زوجها قبل أن ترفع إصبعها في رجاء تطلب "معانقة حبيبها السابق للمرة الأخيرة".





ويبتسم العريس ابتسامة قاتمة، ويعطيها الضوء الأخضر في إشارة منه بالموافقة، قبل أن تلف ذراعيها حول حبيبها السابق" في حضن دافئ، والغريب أنه حين ذهب ليصافح العريس ممتنًا، سحبه الأخير وعانقه بدلا من ذلك.