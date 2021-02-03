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فن

إيرادات فيلم ريما تقفز إلى مليون و974 ألف جنيه

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:04 ص
فيلم ريما
فيلم ريما
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أحمد إبراهيم
حقق فيلم ريما ايرادات بلغت قيمتها 17 ألف جنيه ، عن يوم الاثنين، 1 فبراير، وذلك بعد 6 أسابيع من عرضه بموسم نصف العام، ليقفز إجمالي إيراداته إلى مليون و974 ألف جنيه مصري حتى الآن. 

وأشاد الجمهور بقصة الفيلم وبكل ابطاله وخاصة اداء ريم في دور «ريما» الطفلة التي ترى المستقبل، واستقبلوها عقب الفيلم بحفاوة بالغة وأخذوا صورا تذكارية معها واصفين اياها بأنها ستكون نجمة سينما الرعب في المستقبل.

فيلم «ريما» بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، ايهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، احمد امام، اية سليم، منى جمال، احمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبد الحميد العوام، منتج فني مدحت لبيب، تصوير احمد عاشور، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن اخراج معتز حسام.

جدير بالذكر ان ترتيب اعلى اربعة افلام بموسم رأس السنة في شباك تذاكر الافلام العربية بالسينمات المصرية في الاسبوع الاول من عام 2021 جاء كالآتي: المركز الاول فيلم ريما، والثاني فيلم الخطة العايمة، والثالث فيلم الصندوق الاسود، والمركز الرابع فيلم صابر وراضي.
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