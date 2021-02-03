مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاربعاء 3 - 2 - 2021، عددا من المباريات في مختلف ملاعب العالم، منها مباراة ليفربول بالدوري الإنجليزي.





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي





بيرنلى × مانشستر سيتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1





فولهام × ليستر سيتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2





ليدز يونايتد × إيفرتون – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 8





أستون فيلا × وست هام يونايتد – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2





ليفربول × برايتون - العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



بوردو × ليل – الثامنة مساء





ميتز × مونبلييه – الثامنة مساء





رين × لوريان – الثامنة مساء





ستاد ريمس × أنجيه – الثامنة مساء





موناكو× نيس – العاشرة مساء





باريس سان جيرمان × نيم أولمبيك– العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6





ديجون × ليون – العاشرة مساء





سانت إيتيان × نانت– العاشرة مساء





لانس × مارسيليا– العاشرة مساء





مواعيد مباريات الدوري التونسي





الترجي الرياضي × النادي البنزرتي– الرابعة عصرا





مواعيد مباريات كأس إيطاليا





نابولى × أتالانتا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة BT Sport ESPN





مواعيد مباريات كأس إسبانيا





ليفانتى × فياريال – الثامنة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD





غرناطة × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD