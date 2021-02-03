مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاربعاء 3 - 2 - 2021، عددا من المباريات في مختلف ملاعب العالم، منها مباراة ليفربول بالدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
بيرنلى × مانشستر سيتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
فولهام × ليستر سيتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
ليدز يونايتد × إيفرتون – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 8
أستون فيلا × وست هام يونايتد – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2
ليفربول × برايتون - العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
بوردو × ليل – الثامنة مساء
ميتز × مونبلييه – الثامنة مساء
رين × لوريان – الثامنة مساء
ستاد ريمس × أنجيه – الثامنة مساء
موناكو× نيس – العاشرة مساء
باريس سان جيرمان × نيم أولمبيك– العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
ديجون × ليون – العاشرة مساء
سانت إيتيان × نانت– العاشرة مساء
لانس × مارسيليا– العاشرة مساء
مواعيد مباريات الدوري التونسي
الترجي الرياضي × النادي البنزرتي– الرابعة عصرا
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
نابولى × أتالانتا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة BT Sport ESPN
مواعيد مباريات كأس إسبانيا
ليفانتى × فياريال – الثامنة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD
غرناطة × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD