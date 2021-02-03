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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الاربعاء 3 - 2 - 2021، عددا من المباريات في مختلف ملاعب العالم، منها مباراة ليفربول بالدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بيرنلى × مانشستر سيتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

فولهام × ليستر سيتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2    

ليدز يونايتد × إيفرتون – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 8

أستون فيلا × وست هام يونايتد – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2

ليفربول × برايتون - العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1                                                                                               
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

بوردو × ليل – الثامنة مساء

 ميتز × مونبلييه – الثامنة مساء

رين × لوريان – الثامنة مساء

ستاد ريمس × أنجيه – الثامنة مساء

موناكو× نيس – العاشرة مساء

باريس سان جيرمان × نيم أولمبيك– العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6     

ديجون × ليون – العاشرة مساء

سانت إيتيان × نانت– العاشرة مساء

لانس × مارسيليا– العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي

الترجي الرياضي × النادي البنزرتي– الرابعة عصرا

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

نابولى × أتالانتا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة BT Sport ESPN

مواعيد مباريات كأس إسبانيا

ليفانتى × فياريال – الثامنة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD

غرناطة × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD
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