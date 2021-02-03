مندهش.. المدير الفني لمنتخب مصر لليد: مدير التعاقدات بالأهلي شبهي.. فيديو

تحدّث الإسبانى باروندو جارسيا، مدرب منتخب مصر لكرة اليد عن كواليس مشاركة المنتخب الوطني في مونديال اليد الذي أقيم على الملاعب المصرية.

وقال "جارسيا" خلال حواره مع أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم": "مباراة السويد والدنمارك كانتا الأصعب في البطولة، ومواجهة السويد كانت صعبة جدًا وكنا نتبادل هدف بهدف وقدّمنا الشوط الأول بشكل جيد جدًا ولكن في الشوط الثانى تعرضنا لنقص أكثر من مرة وبدأت السويد تضغط وتدخل المباراة بقوة وخسرنا بفارق هدف والتوفيق لم يساندنا".





وأضاف مدرب المنتخب: "قدمنا مع منتخب الدنمارك واحدة من أقوى مباريات كرة اليد في تاريخ البطولة، وأعتقد أننا لامسنا التأهل بأيدينا ولكن ما تسبب في خسارتنا هو الحظ فقط لأننا كنا في قمة مستوانا وهذه هي الكرة يمكن أن تعمل كل ما عليك وتخسر".





وأوضح: هناك لحظات كثيرة سعيدة في البطولة، وأى لحظة نحقق فيها الفوز وأو ة نلعب بشكل مميز هي مصر للسعادة لى وكانت ستكون السعادة الأكبر لو حققنا الفوز على الدنمارك ولكن الحظ لم يحالفنا".