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رياضة

حسام غالي: نفسي أشوف الأهلي بيلاعب بايرن ميونخ .. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:57 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد حسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق، رغبته في رؤية المارد الأحمر يواجه بايرن ميونخ في مونديال الأندية في قطر الذي سنطلق غدًا الخميس.

ووجه غالي رسالة إلي لاعبي الأهلي خلال حواره مع برنامج "اللعيب": "البطولة هي تكريم لمشواركم وإنجازاتكم الفترة الماضية، استغلوا الفرصة وعبروا عن أنفسكم بشكل مميز".


وتابع : "مفيش حاجة صعبة، نقدر نعمل نتائج جيدة ونكسب كبيرة، من قبل واجهنا فرق لها اسمها وتاريخها وقيمتها التسويقية والكرة أنصفتنا أمامها بفضل الثقة والكبرياء والرغبة التي كانت موجودة عند اللاعبين".


وأكمل نجم الأهلي السابق: "أنا مقتنع جدا بقدرات موسيماني، رغم أنه يثير جدل حول اختياراته لبعض اللاعبين لكنها قناعات فنية المهم أن تحقق له هذه الخيارات النتائج المطلوبة، لأن المشجع يفكر في لاعب بينما المدرب يفكر في 30 لاعبا ويسعى لتجهيزهم جميعًا، وانا نفسي الأهلي يلاعب البايرن".

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