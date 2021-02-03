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فن

فيلم حظر تجول يحصد 105 جنيهات خلال يوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:44 ص
فيلم حظر تجول
فيلم حظر تجول
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سعيد فراج
حصد فيلم «حظر تجول» للفنانة إلهام شاهين، إيرادا يوميا، عن الاثنين 2 فبراير، بلغ 105 جنيهات، لترتفع إجمالي إيراداته إلى 394 ألفاً و522 جنيهًا لا غير، بعد 5 أسابيع من عرضه بالسينمات. 

وتدور أحداث الفيلم حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

"حظر تجول" بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.
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