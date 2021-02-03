"الوزراء السعودي": ملتزمون بالسلام والحفاظ على وحدة الأراضي العربية وسيادتها

شدد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على نهج المملكة الثابت في الحفاظ على وحدة الأراضي العربية.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الإعلام السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أكد في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها المجلس عبر الاتصال المرئي: أن المجلس اطلع على مجمل الموضوعات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا ما أكدته المملكة في كلمتها لمجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة تحت البند (الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية)، التزامها بالسلام خيارًا استراتيجيًا، واهتمامها وحرصها على وحدة الأراضي العربية وسيادتها وسلامتها، وعدم قبول أي مساس يهدد استقرار المنطقة.





وأضاف وزير الإعلام أن مجلس الوزراء السعودي شدد على النهج الثابت للمملكة ومواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، بأنها في مقدمة أولوياتها واهتماماتها، ووقوفها مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية 2002.





وأوضح الوزير ماجد بن عبدالله القصبي أن مجلس الوزراء السعودي، أشاد بالجهود الأمنية في التصدي لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود البرية والبحرية، وإسهام المديرية العامة لحرس الحدود في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، وكذلك جهود الهيئة العامة للجمارك، وذلك إثر إحباط محاولات لتهريب أطنان من القات والحشيش، وكميات من الأقراص المخدرة.



