أخبار الفن | محمد رمضان يستكمل تصوير «موسى».. وشقيقة أحمد زكي تخضع لعملية جراحية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:





محمد رمضان يستكمل تصوير «موسى» في مدينة الإنتاج الإعلامي

علم «صدى البلد» أن الفنان محمد رمضان، يستكمل تصوير مشاهد مسلسله الجديد «موسى» -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل- داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك خلال الفترة الحالية.

خاص| شقيقة أحمد زكي تخضع لعملية جراحية.. تفاصيل

تخضع إيمان شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي لـ عملية جراحية في الغدة الدرقية خلال الأيام المقبلة بحسب تصريحات لـ صدى البلد.





أحمد الفيشاوى ينشر بوستر فيلم 30 مارس.. شاهد

شوق الفنان احمد الفيشاوى جمهورة لـ فيلمه الجديد " 30 مارس"، ونشر بوستر الفيلم عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام .





خرجت من المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ إيمي طلعت زكريا

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريات عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها أصبحت بخير.