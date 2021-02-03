أخبار التكنولوجيا | سامسونج تعلن رسميًا عن هاتف Galaxy M02 بسعر 1463 جنيهًا.. 5 عادات خاطئة تدمر بطارية اللاب توب

يعد تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات انستجرام

واحد من أشهر منصات التواصل الاجتماعي والتي تسمح لمستخدميها بالتواصل مع أشخاص آخرين في جميع أنحاء العالم، ولكن قد لا يتذكر البعض كلمة المرور الخاصة بهم عند تسجيل الخروج من التطبيق لأي سبب من الأسباب مما قد يؤدي إلى فقدان حسابهم وبالتالي خسارة الأصدقاء والصور والفيديوهات التي قاموا بمشاركتها معهم.