أخبار التكنولوجيا | سامسونج تعلن رسميًا عن هاتف Galaxy M02 بسعر 1463 جنيهًا.. 5 عادات خاطئة تدمر بطارية اللاب توب

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية ، رسميا، إطلاق هاتفها Galaxy M02 ، الذى يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ، وجودة+ HD ، مع نوتش Infinity-V على شكل قطرة ماء، وكاميرا سيلفى بدقة 5 ميجا بيكسل.
كشفت عدد من التسريبات أول صور 360 درجة من جميع الجوانب لهاتف Galaxy A52 5G القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والذى من المتوقع إطلاقه خلال الأيام القادمة حيث سيصدر بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .
أتاح موقع Instagram انستجرام المملوك لشركة فيسبوك، ميزة جديدة لمستخدميه تسمى recently deleted أو الحذف مؤخرا ، وذلك فى خطوة لحماية مشاركات المستخدمين من الهاكرز والمخترقين والمحافظة عليها من السرقة.
تعتبر بطارية اللاب توب من أهم العناصر التى يعتمد عليها المستخدمون لساعات طويلة فى العمل أو الدراسة خاصة عند استخدام اللاب توب بدون الشاحن الخاص به، حيث تؤدى العادات الخاطئة التى نقوم بها إلى قصر عمرها.
يعد تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات انستجرام Instagram واحد من أشهر منصات التواصل الاجتماعي والتي تسمح لمستخدميها بالتواصل مع أشخاص آخرين في جميع أنحاء العالم، ولكن قد لا يتذكر البعض كلمة المرور الخاصة بهم عند تسجيل الخروج من التطبيق لأي سبب من الأسباب مما قد يؤدي إلى فقدان حسابهم وبالتالي خسارة الأصدقاء والصور والفيديوهات التي قاموا بمشاركتها معهم.