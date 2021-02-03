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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | سامسونج تعلن رسميًا عن هاتف Galaxy M02 بسعر 1463 جنيهًا.. 5 عادات خاطئة تدمر بطارية اللاب توب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:59 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية ، رسميا، إطلاق هاتفها  Galaxy M02 ، الذى يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ، وجودة+ HD ، مع نوتش Infinity-V على شكل قطرة ماء، وكاميرا سيلفى بدقة 5 ميجا بيكسل. 

وافقت شركة  Google جوجل الأمريكية على دفع 2.59 مليون دولار إلى أكثر من 5500 موظف حالي ومتقدمين سابقين للوظائف كجزء من تسوية مع وزارة العمل الأمريكية بشأن إدعاءات على الشركة بقيامها بممارسة  التمييز الممنهج وعدم المساواة فيما يتعلق بالتعويض والتوظيف. 

كشفت عدد من التسريبات أول صور 360 درجة من جميع الجوانب لهاتف Galaxy A52 5G القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والذى من المتوقع إطلاقه خلال الأيام القادمة حيث سيصدر بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G . 

أتاح موقع Instagram انستجرام المملوك لشركة فيسبوك، ميزة جديدة لمستخدميه تسمى recently deleted أو الحذف مؤخرا ، وذلك فى خطوة لحماية مشاركات المستخدمين من الهاكرز والمخترقين والمحافظة عليها من السرقة. 

تعتبر بطارية اللاب توب من أهم العناصر التى يعتمد عليها المستخدمون لساعات طويلة فى العمل أو الدراسة خاصة عند استخدام اللاب توب بدون الشاحن الخاص به، حيث تؤدى العادات الخاطئة التى نقوم بها إلى قصر عمرها. 

يعد تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات انستجرام Instagram  واحد من أشهر منصات التواصل الاجتماعي والتي تسمح لمستخدميها بالتواصل مع أشخاص آخرين في جميع أنحاء العالم، ولكن قد لا يتذكر البعض كلمة المرور الخاصة بهم عند تسجيل الخروج من التطبيق لأي سبب من الأسباب مما قد يؤدي إلى فقدان حسابهم وبالتالي خسارة الأصدقاء والصور والفيديوهات التي قاموا بمشاركتها معهم.
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