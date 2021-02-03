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أخبار العالم

أخبار العالم | السعودية تمنع دخول الوافدين من 20 دولة.. بايدن يوقع قرارات مهمة تتعلق بالهجرة.. وفريق الصحة العالمية يدخل مختبر ووهان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:02 ص
أخبار العالم.. السعودية
أخبار العالم.. السعودية تحظر السفر مع 20 دولية
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قسم الخارجي
شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، تعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم مؤقتا للقادمين من 20 دولة.

زار فريق منظمة الصحة العالمية معهد علوم الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، حيث ظهرت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ديسمبر 2019.

أعلن قائد جيش ميانمار، مين أونج هيلانج، اليوم الثلاثاء، أن انقلاب الجيش على السلطة في البلاد كان أمرًا حتميًا.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن توقيع عدد من الأوامر التنفيذية تهدف لإصلاح سياسات الإدارة السابقة الخاصة بالهجرة،

تعقد السلطات الكويتية اجتماعا حاسما يوم الخميس لمواجهة زيادة إصابات كورونا بين المسافرين، والتباحث بشأن أهم الآليات والحلول الجديدة لمواجهة تلك الحالات والسيطرة عليها، ومن بينها اتخاذ قرار بشأن إغلاق المطار. 

وصل رفات "بريان سيكنيك" ضابط الحرس الوطني الأمريكي الذي قتل خلال أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، إلى قاعة المبنى في حفل تأبين وتكريم رسمي حضره الرئيس جو بايدن.

أعلنت شركة "توماس كوك" البريطانية للسياحة، عن ارتفاع كبير في حجز رحلات العطلات خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يسعى البريطانيون لقضاء إجازة مشمسة في فصل الخريف.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تولي أليخاندرو مايوركاس منصب وزير الأمن الداخلي، بعدما رشحه الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي تلك الحقيبة.

قال فريق منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية، والذي يحقق في منشأ فيروس كورونا "كوفيد-19" إنهم حصلوا على بيانات "لم يرها أحد من قبل"، موضحين أنهم قد "يصلون حقا إلى نتيجة ما"، ولم يستبعدوا احتمال تسرب الفيروس من مختبر المدينة.
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