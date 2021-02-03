وزير التعليم: الزيادات المالية الجديدة ستصرف للمعلمين الشهر الجاري ومعها مكافأة يناير

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الزيادة المالية المعلن عنها من فخامة الرئيس واللتي أقرها مجلس الوزراء ومجلس النواب الموقر للمعلمين، استوفت إجراءات إدارية متعددة لتفعيلها لجميع معلمي وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب معلمين مصر عبر تطبيق واتس اب : سوف تصرف الزيادات المالية الجديدة للعلمين من فبراير ٢٠٢١





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وأضاف وزير التربية والتعليم: كذلك سوف تصرف مكافاة يناير ٢٠٢١ معها باذن الله.





واوضح وزير التربية والتعليم أن الوصول لهذا الانجاز جاء بعد عمل ضخم ، والمعلمون يستحقون المزيد





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذه أول خطوة من خطوات اصلاح احوال المنظومة التعليمية للمعلمين





ومن جانبها.. بدأت الإدارات التعليمية الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية مخاطبة المدارس للاعلان عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة ‏عن شهر يناير 2021 مع مرتبات شهر فبراير 2021





وقد تحدد جدول الصرف كما يلي : يصرف لـ كبير المعلمين 180 جنيه ، ويصرف لـ المعلم الخبير 165 جنيه ، ويصرف لـ معلم اول أ ‏125 جنيه ، ويصرف لـ المعلم الأول 100 جنيه ، ويصرف للمعلم 75 جنيها، ويصرف للمعلم المساعد 75 جنيها.





وبمناسبة انشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم ، يتم خصم نسبة ٢ % من قيمة بدل المعلم وبحد ادنى خمس جنيهات ‏شهريا ، وتكون في خانة مستقلة باسم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم





وبالنسبة للمساهمة التكميلية لمواجهة تداعيات كورونا ، تقرر أن يستقطع شهريا ولمدة 12 شهرا نسبة 1% من صافي الدخل المستحق، على أن يبدأ هذا الخصم من شهر يناير 2021 ويضاف مع شهر فبراير 2021 لجميع العاملين، ولا يسري هذا الخصم ‏على العاملين الذين لا يزيد صافي دخلهم الشهري عن 2000 جنيه.