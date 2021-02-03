ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لا نعمل لديكم.. تصريح قوي من السفيرة الأمريكية في لبنان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:32 ص
السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا
Advertisements
أحمد محرم
كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الأربعاء، عن تصريحات السفيرة الأمريكية في بيروت بشأن موقف بلادها من تشكيل الحكومة والمفاوضات بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن ​السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، قولها أمام أحد المسؤولين الذين التقت بهم أخيرا إن ​الولايات المتحدة​ "دولة مؤسسات واستراتيجيات، وبالتالي فإن جوهر سياساتنا ثابت ولكن المقاربات هي التي تتبدّل"، داعية إلى "الإسراع في إنجاز ​الترسيم​ الحدودي بالترافق مع استلام​ الإدارة الأمريكية​الجديدة​ مهامها، وذلك من خلال تفعيل مفاوضات الناقورة" لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

أما في ما يخص ​الأزمة​ السياسية، فقد اعتبرت شيا، حسبما نقل عنها، أنه يجب الاستعجال في تشكيل ​الحكومة​، مشيرة إلى أن هذا الأمر هو "شأن داخلي ولا تتوقعوا منا أن نشكل نحن حكومتكم"، لافتة إلى أن "بعض السياسيين والإعلاميين اللبنانيين يفترضون أننا نعمل عندهم، وأنهم هم الذين يرسمون سياستنا، إلى درجة أن هذا الأمر أصبح موضع تندّر من قِبل الدبلوماسيين المعنيين بدائرة ​لبنان وسوريا​ في الخارجية الأمريكية، خصوصًا عندما كان هذا البعض يقرّر بالنيابة عنا العقوبات ويختار توقيتها، ويحدد أسماء الشخصيات التي ستعاقَب ويستبعد أخرى".

وأوضحت شيا أن "الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو ​بايدن​ تحتاج إلى وقت لترتيب أمورها"، متوقفة عند تراجع عدد موظفي​ وزارة الخارجية​ من 18 ألف موظف إلى 13 ألفًا خلال الفترة السابقة وهذا من شأنه أن ينعكس على وتيرة الاهتمام ببعض الملفات".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لا نستخف به.. أمريكا: نريد لبنان مستقرا ومستقلا

جوا وبحرا.. خروقات إسرائيلية خطيرة لحدود لبنان

بعد مظاهرات ضدها.. السفيرة الأمريكية بلبنان تلغي زيارتها إلى صيدا.. صور

عون يلتقي السفيرة الأمريكية ببيروت

عون: لبنان يريد معاودة التفاوض على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

ترشيحاتنا

طارق الشناوي يكشف سبب هجوم لجان الإخوان الإرهابية على أحمد مكي

بعد تراجع أمس.. أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

بعد 4 أيام.. بدء تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر

ميدو ينفعل على جنش بعد تصريحاته عن الشناوي وأبو جبل

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء.. فيديو

حفيد «صانع المنبر» الملقى في القمامة بالمحلة يتعهد بإعادة ترميمه | تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر

اكتشاف مادة سحرية من نبات طبيعي تقضي على فيروس كورونا فورًا | صور

عروس تعانق حبيبها السابق أمام عيني عريسها.. شاهد ردة فعله | فيديو