ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فافرينكا يتقدم في بطولة موراي ريفر المفتوحة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:35 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير

استعد ستان فافرينكا بطل أستراليا المفتوحة سابقا، لأولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام بالفوز 4-6 و6-3 و6-1 على القازاخستاني ميخائيل كوكوشكين، ليتأهل إلى دور الستة عشر في بطولة موراي ريفر المفتوحة للتنس في ملبورن.

وفي مباراته الرسمية الأولى منذ هزيمته أمام ألكسندر زفيريف في دور الثمانية لبطولة باريس للأساتذة العام الماضي، خسر فافرينكا الحاصل على ثلاثة ألقاب كبرى المجموعة الأولى المتقاربة، قبل أن يرفع من مستواه في المجموعتين التاليتين ليحسم الفوز.

وسيواصل المصنف الأول فافرينكا، الذي سدد 14 ضربة إرسال ساحقة واستغل أربع فرص من سبع لكسر إرسال منافسه في المباراة، مسعاه لتحقيق لقبه الأول منذ انتصاره في جنيف عام 2017، عندما يواجه الأسترالي أليكس بولت غدا الخميس.

وخضع فافرينكا إلى جراحة في الركبة بعد لقبه الأخير، وواجه متاعب مع الإصابات خلال 2018، ليتراجع ترتيبه إلى المركز 263 في التصنيف العالمي، ويحتل حاليا المركز 35 عالميا.

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة يوم الاثنين القادم.
Advertisements
Advertisements

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل فى كأس العالم للأندية

ميدو ينفعل على جنش بعد تصريحاته عن الشناوي وأبو جبل

أخبار الرياضة| ميدو ينفعل على جنش.. تفاصيل إصابة بدر بانون قبل مواجهة الدحيل

وائل جمعة: الأهلي لا يعاني من أزمات هجومية وأحذرهم من هذا الأمر

محمد صلاح في الصدارة.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

قيمة الغرامات المفروضة على جالاتا سراي حال تأخر سداد أموال إعارة مصطفى محمد.. الزمالك يكشف

بواليا قادر على قيادة الهجوم ..حسام غالي يختار تشكيل الأهلي الأنسب لمباراة الدحيل

المقاولون العرب: شرط وحيد لضم ربيعة من الأهلي.. وثقتنا فى النحاس كبيرة

مندهش.. المدير الفني لمنتخب مصر لليد: مدير التعاقدات بالأهلي شبهي.. فيديو

رسالة تحفيزية من ليفربول للاعبي الفريق قبل مواجهة برايتون

حتحوت: الأهلي بمونديال الأندية ومنافسوه يساعدونه في الدوري

موعد مباراة ليفربول أمام برايتون والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر

اكتشاف مادة سحرية من نبات طبيعي تقضي على فيروس كورونا فورًا | صور