ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف على التأخيرات المتوقعة في حركة قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:43 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الاربعاء الموافق ٣ فبراير ٢٠٢١ ، وذلك بسبب ما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية 
 متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة
ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

-القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٢٠ دقيقة
 
ثالثًا : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة
 
رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٢٥ دقيقة : خط
خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة 
متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٣٥ دقيقة 
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب  التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر

اكتشاف مادة سحرية من نبات طبيعي تقضي على فيروس كورونا فورًا | صور