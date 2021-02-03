ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد استيلاء الجيش على السلطة.. كارثة صحية تهدد ميانمار

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:45 ص
كارثة صحية تهدد
كارثة صحية تهدد ميانمار بعد الانقلاب العسكري
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت "حركة العصيان المدني" في ميانمار، أن العاملين في 70 مستشفى ودائرة طبية في 30 بلدة في أنحاء البلاد توقفوا عن العمل احتجاجا على استيلاء الجيش على السلطة، في خطوة من شأنها أن تؤجج كارثة صحية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحركة، في بيان، نشرته عبر "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن "الجيش وضع مصالحه فوق مصالح فئات الشعب الضعيفة التي تواجه صعوبات خلال جائحة فيروس كورونا.. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 3100 شخص في ميانمار، في حصيلة هي الأعلى في جنوب شرق آسيا".

وقال البيان: "نرفض الانصياع لأي أوامر من النظام العسكري غير الشرعي الذي أظهر أنه لا يحترم مرضانا المساكين".

وانضم الطلاب ومجموعات الشباب أيضًا إلى حملة العصيان المدني،  بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وكان جيش ميانمار قد نفذ انقلابًا الإثنين، ردا على ما وصفه بتزوير انتخابات نوفمبر التي فازت بها الرابطة الوطنية للديمقراطية برئاسة أونج سان سو كي؛ بأغلبية ساحقة.

واعتقل الجيش كلًا من رئيس البلاد ومستشارته وقيادات أخرى، وفرض حالة الطوارئ، كما أعلن تسليم السلطة للقائد العام للجيش.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ميانمار.. الجيش يستولي على السلطة ويعتقل رئيسة البلاد.. إغلاق كل المصارف وإعلان الطوارئ.. وأمريكا تتوعد بالرد وتطالب بتحرك فوري

بعد الاستيلاء على السلطة.. الحزب الحاكم في ميانمار يدعو المواطنين للاحتجاج ضد الجيش

ماذا يحدث في ميانمار؟ القصة الكاملة لاستيلاء الجيش على السلطة "صور"

جيش ميانمار يعلن حل الحكومة ويعين 11 وزيرا جديدا

بريطانيا تستدعي سفير ميانمار على خلفية الانقلاب

ترشيحاتنا

سكبت القهوة على نافالني.. وزير الخارجية الروسي يصف هذه السيدة بـ "الخطيرة"

ضياء السيد يكشف عن عيب باتشيكو.. ويصف أسامة جلال بحجازى الجديد.. فيديو

حتحوت: الأهلي بمونديال الأندية ومنافسوه يساعدونه في الدوري

وائل جمعة: الأهلي لا يعاني من أزمات هجومية وأحذرهم من هذا الأمر

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

عروس تعانق حبيبها السابق أمام عيني عريسها.. شاهد ردة فعله | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر

اكتشاف مادة سحرية من نبات طبيعي تقضي على فيروس كورونا فورًا | صور