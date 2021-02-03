بعد استيلاء الجيش على السلطة.. كارثة صحية تهدد ميانمار

أعلنت "حركة العصيان المدني" في ميانمار، أن العاملين في 70 مستشفى ودائرة طبية في 30 بلدة في أنحاء البلاد توقفوا عن العمل احتجاجا على استيلاء الجيش على السلطة، في خطوة من شأنها أن تؤجج كارثة صحية في ظل تفشي فيروس كورونا.





وقالت الحركة، في بيان، نشرته عبر "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن "الجيش وضع مصالحه فوق مصالح فئات الشعب الضعيفة التي تواجه صعوبات خلال جائحة فيروس كورونا.. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 3100 شخص في ميانمار، في حصيلة هي الأعلى في جنوب شرق آسيا".





وقال البيان: "نرفض الانصياع لأي أوامر من النظام العسكري غير الشرعي الذي أظهر أنه لا يحترم مرضانا المساكين".





وانضم الطلاب ومجموعات الشباب أيضًا إلى حملة العصيان المدني، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".





وكان جيش ميانمار قد نفذ انقلابًا الإثنين، ردا على ما وصفه بتزوير انتخابات نوفمبر التي فازت بها الرابطة الوطنية للديمقراطية برئاسة أونج سان سو كي؛ بأغلبية ساحقة.



