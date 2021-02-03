ذراع كوفيد.. لقاح كورونا يترك آثارا جانبية غريبة

انطلقت عدد من الدول نحو الحصول على لقاحات كورونا المتعددة التي كرس العلماء جهودهم لإنتاجها بأسرع شكل للتصدي لفيروس كورونا المستجد، ومع سباق حقن الشعوب باللقاحات، تم الإبلاغ عن أن لقاح موديرنا يسبب أحيانًا آثارًا جانبية تشبه الطفح الجلدي والتي سرعان ما أطلق عليها اسم "ذراع كوفيد".





فقد أفاد بعض الأشخاص بأن المنطقة التي تم تلقي اللقاح فيها تصبح بها حكة ومتهيجة في الأيام التالية، قالت إحدى النساء إن رد فعلها كان شديدًا لدرجة أنها تعاني من ذلك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





قالت إحدى النساء إن رد فعلها كان شديدًا لدرجة أنها راودتها أفكار أخرى بشأن الحصول على الجرعة الثانية، لكن الأطباء سرعان ما تحركوا لتهدئة أي مخاوف.





كانت "أميليا براون" التي كانت تعمل سابقًا في CNA وتعيش في فيساليا ، أرسلت صورًا لذراعها بعد أيام قليلة من حصولها على جرعتها الأولى من اللقاح في 11 يناير.





قالت براون: "لقد أعطوني اللقاح، في الواقع لم أشعر بها حتى أكون صادقًا، بعد ذلك بوقت قصير ، بدأت أشعر بالدوار وكان لدى رد فعل تحسسي طفيف"، وأضافت براون: "لقد جعلوني أذهب وأزور المستشفى فقط للتأكد من أنني على ما يرام".





وتشير براون إن موقع الحقن كان طريًا لبضعة أيام بعد ذلك ، لكنه لم يكن شيئًا كبيرًا، ثم ، يوم الاثنين ، 18 يناير ، بالضبط بعد أسبوع واحد من تناول جرعتها الأولى ، تقول براون إن المنطقة أصبحت متهيجة.









في صباح اليوم التالي ، قالت براون إنها استيقظت من نومها، وكان ذراعي منتفخًا جدًا ، حارًا عند اللمس ، مؤلمًا ، حتى لو كنت أرتدي معطفي في ذلك اليوم ، كان ضغط المعطف مؤلمًا.





تقول براون إنها تحدثت مع عدد قليل من المهنيين الطبيين المختلفين الذين نصحوها بترك الأمر بمفرده ما لم يزداد الأمر سوءًا.





قال الدكتور برافين بوديجا ، اختصاصي المناعة في المنطقة: "ذراع كوفيد" هو في الأساس نوع متأخر من فرط الحساسية أو رد فعل تحسسي يحدث على الأرجح بعد حوالي 7 إلى 10 أيام ".





يقول الدكتور بوديجا إنه يرى هذا في حوالي 2٪ إلى 9٪ من المرضى، مشيرًا: "يجب أن يروا أطبائهم إذا لم يختفي خلال 48 ساعة".









كما يوصي بأن يقوم المرضى الذين يعانون من ذراع كوفيد بثلاثة أشياء: "ما عليك سوى استخدام طريقة وضع الثلج عليها ، وشرب الكثير من الماء ، ومد تلك الذراع وستزول في أقل من 24 ساعة".



