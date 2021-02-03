ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جاز يتفوق على بيستونز في دوري السلة الأمريكي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:44 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
 سجل دونوفان ميتشل 32 نقطة وأحرز بويان بوجدانوفيتش ثلاثيتين متتاليتين، ليصمد يوتا جاز أمام انتفاضة متأخرة من ديترويت بيستونز ويفوز 117-105 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وشن ديترويت هجوما شرسا ليقلص الفارق لأربع نقاط في نهاية الربع الأخير، بعد أن تأخر بفارق وصل إلى 28 نقطة.

وأتيحت فرصة لبيستونز لتقليص الفارق أكثر لكن ديلون رايت أهدر رمية ثلاثية مع تبقي دقيقة واحدة و33 ثانية.

وحسم بوجدانوفيتش انتصار جاز بتسجيله ثلاثيتين متتاليتين في طريقه لإنهاء المباراة محرزا 18 نقطة ليحقق يوتا انتصاره 12 في 13 مباراة.

وأحرز ميتشل أربع ثلاثيات واستحوذ على ست كرات مرتدة ليساعد يوتا على العودة سريعا لطريق الانتصارات بعد خسارته أمام دنفر ناجتس يوم الأحد وهي نتيجة وضعت حدا لفوزه في 11 مباراة متتالية.

وسجل مايك كونلي 20 نقطة ومرر خمس كرات حاسمة وأحرز رويس أونيل رمية حاسمة في الثواني الأخيرة وأنهى المباراة مسجلا 12 نقطة كما استحوذ على 13 كرة مرتدة، بينما أضاف جوردان كلاركسون 12 نقطة أيضا.

وبعد أن قدم واحدا من أسوأ عروضه خلال مسيرته، تعافى كيمبا ووكر سريعا وسجل 19 نقطة وأحرز جيسون تيتوم 27 نقطة ليفوز بوسطن سيلتيكس 111-107 على جولدن ستيت وريورز.

وأحرز داميان ليلارد 32 نقطة ومرر ثماني كرات حاسمة ليقود بورتلاند تريل بليزرز للفوز 132-121 على واشنطن ويزاردز. وفاز إنديانا بيسرز 134-116 على ممفيس جريزليز بفضل 32 نقطة من دومانتاس سابونيس.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ناصر منسي يتعادل لـ طلائع الجيش أمام الأهلي فى الوقت القاتل

الثلاثية.. فرحة هستيرية من أحمد موسى بعد تتويج الاهلي بكأس مصر|شاهد

بعيد عن الحسود.. أحمد موسى: موسيماني حدوتة.. ووارد نلعب في نهائي مونديال الأندية

باكس يسحق هيت بتسجيل 29 ثلاثية ويسجل رقما قياسيا بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

سيكسرز يحبط رقم بيل القياسي ويهزم ويزاردز في دوري محترفي السلة الأمريكي

الزمالك يهزم طلائع الجيش بثلاثية أوباما وإمام عاشور .. فيديو

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل كوكب الشرق.. طلب غريب لـ أم كلثوم من حارس مقبرتها

هل يجوز صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر ؟ .. أمين الفتوى يجيب

ذراع كوفيد.. لقاح كورونا يترك آثارا جانبية غريبة

قرار عاجل بسحب حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز من الخليج

الكويت تبحث إغلاق المطار بسبب زيادة إصابات كورونا

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل فى كأس العالم للأندية

Advertisements

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل فى كأس العالم للأندية

ميدو ينفعل على جنش بعد تصريحاته عن الشناوي وأبو جبل

أخبار الرياضة| ميدو ينفعل على جنش.. تفاصيل إصابة بدر بانون قبل مواجهة الدحيل

وائل جمعة: الأهلي لا يعاني من أزمات هجومية وأحذرهم من هذا الأمر

محمد صلاح في الصدارة.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

قيمة الغرامات المفروضة على جالاتا سراي حال تأخر سداد أموال إعارة مصطفى محمد.. الزمالك يكشف

المقاولون العرب: شرط وحيد لضم ربيعة من الأهلي.. وثقتنا فى النحاس كبيرة

بواليا قادر على قيادة الهجوم ..حسام غالي يختار تشكيل الأهلي الأنسب لمباراة الدحيل

مندهش.. المدير الفني لمنتخب مصر لليد: مدير التعاقدات بالأهلي شبهي.. فيديو

رسالة تحفيزية من ليفربول للاعبي الفريق قبل مواجهة برايتون

حتحوت: الأهلي بمونديال الأندية ومنافسوه يساعدونه في الدوري

موعد مباراة ليفربول أمام برايتون والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر

اكتشاف مادة سحرية من نبات طبيعي تقضي على فيروس كورونا فورًا | صور