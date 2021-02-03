أبو العينين: مش شايف مشكلة إن المسلم يجدد كنيسة أو مسيحي يجدد مسجد

عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، خبرا للنائب محمد أبو العينين بموقع فيتو تحت عنوان "وكيل مجلس النواب: عوائد الأوقاف "متواضعة" وعلينا إعادة استثمارها".





وعرض كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب أمام وزير الأوقاف داخل البرلمان.





ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية إلى وزير الأوقاف على الدور الذي يقوم به، فضلًا عن البرامج التثقيفية والتي توضح سماحة الدين.





جاء ذلك في تعقيبه على بيان وزير الأوقاف، خلال الجلسة العامة للبرلمان، متسائلا عن "تطور أرقام الأوقاف، وما سياسات الوزارة لتنمية برامج الوقف؟".





وأشار إلى أن أموال الوقف تصل إلى تريليون و37 مليار جنيه، إلا أن عائد هذه الأموال ما زال متواضعا، قائلا "لم أرَ مبادرات جديدة تناسب العصر".





وطالب محمد أبو العينين، بأهمية إعادة استثمار أموال الوقف، مستشهدا بإقامة جامعة بوقف إسلامي، موضحا أن هذه الجامعة ستكون قيمة مضافة لهذه الأموال.





وأشار أبو العينين، إلى أن أموال الوقف يجب أن يعاد تقييمها ويعاد استثمارها مرة أخرى وتقسيمها على الأنشطة المختلفة، لافتا إلى أن هناك أراض وأصولا كثيرة موجودة في جميع أنحاء مصر.





وطالب وكيل مجلس النواب، بأهمية فتح أبواب مساجد آل البيت وعمل تسويق لها، لما لها من دور كبير في دعم الأوقاف المصرية.





وقال أبو العينين: لا مانع من تجديد الكنائس أنا كمسلم مش شايف مشكلة إن المسلم يجدد كنيسة أو مسيحي يجدد مسجد، مؤكدا أهمية الاهتمام بعلوم المستقبل والاهتمام بتطوير الفكر الحديث في إطار سياسات الدولة.





ودعا وكيل مجلس النواب لتسويق جهود الوزارة بلغة العصر الحديث، وأضاف "لديكم قدرات أكثر وتسويق ذلك على المستوى العالمي ضرورة".