ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي فى 12 بنكا اليوم الأربعاء 3-2-2021

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:59 ص
سعر الدرهم الاماراتى
سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاربعاء
Advertisements
علياء فوزى
تقدم بنوك بلوم وعودة أعلى سعر شراء للدرهم الاماراتى مسجلا 4.27جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية.

ننشر أسعار صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

سجل الدرهم الإماراتى فى بنك بلوم 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.26جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف العربى الدولى 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس ليسجل 4.23 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.22جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.


اقرأ أيضا ..بعد آخر تراجع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021


وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى البنك الأهلى 4.24جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سعر الدرهم الإماراتي في 11 بنكا اليوم الجمعة 15-1-2021

ننشر سعر الدرهم الإماراتى فى البنوك اليوم

وفقا لآخر تحديث.. سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الجمعة 22-1-2021

سعر الدرهم الإماراتي في 11 بنكا اليوم الجمعة 29-1-2021

تعرف على سعر الدرهم الإماراتى فى ختام تعاملات الأسبوع

الدرهم الإماراتى يستقر فى مستهل تعاملات الأسبوع

ترشيحاتنا

2580 جنيهاً.. إيرادات فيلم صابر وراضي خلال 24 ساعة

طارق الشناوي يكشف سبب هجوم لجان الإخوان الإرهابية على أحمد مكي

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

سكبت القهوة على نافالني.. وزير الخارجية الروسي يصف هذه السيدة بـ "الخطيرة"

فيلم حظر تجول يحصد 105 جنيهات خلال يوم

قيمة الغرامات المفروضة على جالاتا سراي حال تأخر سداد أموال إعارة مصطفى محمد.. الزمالك يكشف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر

اكتشاف مادة سحرية من نبات طبيعي تقضي على فيروس كورونا فورًا | صور