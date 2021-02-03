سعر الدرهم الإماراتي فى 12 بنكا اليوم الأربعاء 3-2-2021

تقدم بنوك بلوم وعودة أعلى سعر شراء للدرهم الاماراتى مسجلا 4.27جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية.
ننشر أسعار صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
سجل الدرهم الإماراتى فى بنك بلوم 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
استقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.26جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف العربى الدولى 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس ليسجل 4.23 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.
واستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.22جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى البنك الأهلى 4.24جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
ننشر أسعار صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
سجل الدرهم الإماراتى فى بنك بلوم 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
استقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.26جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف العربى الدولى 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس ليسجل 4.23 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.
واستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.22جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى البنك الأهلى 4.24جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.