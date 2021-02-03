سكبت القهوة على نافالني.. وزير الخارجية الروسي يصف هذه السيدة بـ "الخطيرة"

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، نظيرته السويدية، أنا لينديه، بأنها "امرأة خطيرة"، عقب حديثها عن المعارض الروسي أليكسي نافالني





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، زارت لينديه، أمس الثلاثاء، موسكو، لعقد محادثات مع لافروف، ومناقشة قضية نافالني واعتقاله والتظاهرات الأخيرة التي شهدتها روسيا.













وقالت لينديه لنظيرها الروسي قبل انطلاق المحادثات: "كنت أترأس المركز الدولي "أولوفا بالمي" ورأيته "نافالني" أكثر من مرة.. ومرة سكبت القهوة عليه".





وحسب ما ذكرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فرد عليها لافروف قائلا للوزيرة "أنتي امرأة خطيرة".





وكانت وزارة الخارجية الروسية، ردت على مطالب الدول الغربية بالإفراج عن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف، داعية إياهم إلى عدم التدخل في شئونها.





وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن تعجبها حيال بيان السفارة الأمريكية بموسكو، حول مطالبة الدبلوماسيين الأمريكيين للسلطات الروسية بمراقبة قضية نافالني عن بُعد.



