وائل جمعة: الأهلي لا يعاني من أزمات هجومية وأحذرهم من هذا الأمر

أكد وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن المارد الأحمر لا يعاني من أزمات هجومية حيث إن محمد شريف ووالتر بواليا لديهما فرصة لتقديم مردود طيب خلال بطولة كأس العالم للأندية، "بشرط اللعب بدون ضغط والتركيز في ضرورة إنهاء الفرص أمام مرمى المنافس".



وحذر وائل جمعة في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الألمانية جميع لاعبي الأهلي من التفكير في مباراة البايرن بنصف النهائي، مؤكدا أن "كل التركيز يجب أن يكون على الدحيل أولا، لأن أي شيء غير ذلك سيكون خطأ كبير جدا، وسيكرر سيناريو مشاركة الأهلي في المونديال 2005 عندما كان الفريق على موعد مواجهة اتحاد جدة السعودي، والفائز كان سيواجه ليفربول الإنجليزي".



وزاد: "للأسف فكر لاعبو الأهلي في ليفربول فخسروا المباراة الأولى ودفعوا الثمن، وهذا من الممكن أن يتكرر أمام الدحيل إذا لم يأخذ المدرب موسيماني واللاعبون حذرهم أيضا".



وأشاد جمعة كثيرا بجماهير الأهلي واستقبالها الرائع للفريق في المطار، مؤكدا أن الجمهور كان رائعا في استقبال البعثة كعادته، وتمنى أن تكون هذه البطولة بداية لعودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى في المستقبل.

