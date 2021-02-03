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أخبار العالم

حقيقة حدوث تسونامي بعد زلزال تشيلي القوي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد علي
ضرب زلزال قوي دولة تشيلي الواقعة في القارة الأمريكية الجنوبية، مخلفًا هزات واضحًا، لكنها لم ترقى لأن تكون سببًا في دمار أي من المنشآت العامة والخاصة، أوقطع مرافق، نظرًا لكون مركزها في البحر، لكن الخوف الأكبر كان من حدوث موجة تسونامي تعقب الزلزال.

حول ذلك، قال مركز التحذير من تسونامي الأمريكي، إنه لم يكن من المتوقع حدوث تسونامي بعد وقوع زلزال بقوة 6.6 درجة في البحر جنوب شرقي جزيرة إيستر في تشيلي.

وضرب الزلزال على عمق 10 كيلومترات (6.21 ميلا) وكان مركزه على بعد 1483 كيلومترا جنوب شرقي هانجا روا بجزيرة إيستر، وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي.


وقرب هذه الدرجة من القوة، وقعت هزة أرضية بقوة 6.4 درجة ضربت شمال غرب أستراليا، لكن لم يشعر بها أحد لأنها وقعت على عمق 94 كيلومترا.

وقبل أيام وقعت هزات أرضية بدرجة 4 على مقياس ريختر في تركيا واليونان، لكن لم يتأثر بهما أحد ولم تخلف خسائلا تذكر.



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