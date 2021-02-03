البرلمان يحيل بيان وزيرة الصناعة للجان المختصة.. يتصدر مانشيتات صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الأربعاء.









صدى البلد ناقشا تطورات سد النهضة.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب أفريقيا

مقال الكاتبة الصحفية "إلهام أبو الفتح" تحت عنوان: "وداعا للبذاءة.. وداعا للعنتيل والعنتيلةّ!"



مصراوي الرئيس السيسي يستعرض تطورات سد النهضة مع رئيس الكونغو



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