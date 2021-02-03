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البرلمان يحيل بيان وزيرة الصناعة للجان المختصة.. يتصدر مانشيتات صباح البلد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:50 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الأربعاء.


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