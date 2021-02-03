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منوعات

قطعت جثته وأطعمتها للكلاب.. سيدة تكتشف خيانة زوجها برسالة غرامية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:57 ص
صدى البلد
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مريم صليب
غيرة النساء قد تعرضهن لكوارث وقد تدفعهن لارتكاب الجرائم في بعض الأحيان، فبعضهن لا يمكنهن السيطرة على غيرتهن، وقد تدفع ثمن تهورها من مستقبلها الذي فد تقضيه في السجن.


وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سيدة مغربية بالغة من العمر 30 عاما، قامت بقتل زوجها بعد اكتشافها خيانته لها مع صديقتها من خلال رؤية رسالة غرامية منها على هاتفه بالصدفة.


قتلت السيدة زوجها وقطعت جثته لقطع صغيرة، وقامت بتقطيع أعضائه التناسلية وطهيها وإطعامها للكلاب والقطط في الشارع، خاصة أنها تشبه أحد الأطباق الشهيرة التي تعرف بالمكبوسة.


ألقت الشرطة القبض عليها، واعترفت بتفاصيل الجريمة أمام المحققين، وكان الدافع الأول للقتل هو الغيرة، خاصة بعد زواج دام 7 سنوات، قالت في التحقيقات إنها قدمت كل ما لديها من طاقة لإسعاده ولكنه خانها في النهاية فقررت قتله.
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