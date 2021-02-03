رسالة تحفيزية من ليفربول للاعبي الفريق قبل مواجهة برايتون

وجه نادي ليفربول الإنجليزي رسالة حماسية للاعبي الفريق، استعدادا لمباراة الفريق أمام برايتون على ملعب أنفيلد مساء اليوم في الدوري الإنجليزي.
وكتب ليفربول عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يوم المباراة بنفس القوة ونفس الحماس نحو انتصار جديد".
يستضيف فريق ليفربول مساء اليوم الأربعاء نظيره برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وتذاع مباراة ليفربول حصريًا عبر قناة بي إن سبورت 2.
ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما يأتي برايتون بالمرتبة رقم 17 برصيد 21 نقطة.