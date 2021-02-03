رفض برلماني لمقترح فرض عقوبة على أي رجل أعمال يجبر العاملين على تقديم استقالاتهم.. ويؤكدون: تحجيم لدعمهم وسيؤدي إلى عزوفهم عن الاستمرار في أنشطتهم الصناعية

بسبب تسريح العمالة.. برلماني يطالب بتفعيل دور اللجان النقابية داخل المصانع

برلمانية تطالب باستراتيجية لإحياء صناعة الغزل والنسيج

برلمانية: لابد أن دعم أصحاب الأعمال وليس التحجيم بعقوبات









رفض عدد من النواب مقترح النائبة مايسة عطوة بفرض عقوبة على أصحاب المصانع الذين يجبرون العاملين تقديم استقالتهم، حيث أكدوا أن محاكم النزاعات العمالية هي الجهة المعنية بتسوية النزاعات بين صاحب العمل والعامل كما يصل الأمر إلي التحقيق النيابي عن أي فعل من شأنه انتقاص أو سلب حقوق العامل، وأشاروا إلى أن مقترح توقيع عقوبة علي أصحاب الأعمال حال إجبارهم للموظفين على الاستقالة ليس منطقي ويعد بمثابة تحجيم لدعمهم ومن شأنه عزوفهم عن الاستمرار عن أنشطتهم الصناعية، معقبة: "هما اللي مشغلين الناس نقوم نفرض عليهم عقوبات بدلا من الدعم".











في البداية، قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الموحد يرفض مبدأ الفصل التعسفي للعمالة، وذلك من خلال إجبار العمال على الاستقالة ، كما حدد ثمة حالات في موضوع إنهاء الخدمة بشكل ودّي بين صاحب العمل والعامل يتميز بالعدالة وفي ذات الوقت يحمي مصالح العمال.









وطالب "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بتفعيل دور اللجان النقابية بالمصانع والتي بدورها حفظ حق العامل وتنظيم العلاقة بينه وبين صاحب العمل، لافتةً إلى أن وضع عقوبة علي أصحاب الأعمال حال إجبار العامل على تقديم استقالته، أمر لا يحتاج معاقبة أو وصاية للتأكيد على حقوق العمال فالدولة والقانون بجوارهم.









وأضاف عضو مجلس النواب، أن محاكم النزاعات العمالية هي الجهة المعنية بتسوية النزاعات بين صاحب العمل والعامل، كما يصل الأمر إلى التحقيق النيابي عن أي فعل من شأنه انتقاص أو سلب حقوق العامل، لذا فلا داعي لوضع عقوبة فالقانون لم يغفل ذكر هذه الأمر.









من جانبها، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مشكلة تسريح العمالة دون أسباب قسرية لن تقتصر على شركات القطاع الخاص فحسب بل بالحكومة أيضا، مما يستلزم علينا معالجة التداعيات الجوهرية التي تجعل أصحاب الأعمال يتجهون إلى إجبار العاملين على الاستقالة ومن ثم تشريد أسر وعائلات بسبب فقد عائلها مصدر كسبه.









وطالبت "متى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة وضع استراتيجية منظمة لتطوير صناعة الغزل والنسيج باعتبارها صناعة كثيفة العمالة، لافتة إلى أننا نحتاج إلى مزيد من الخبرات الفنية الداعمة لعملية التصنيع بخلاف تحفيز المزارعين بتسهيلات من شأنها ترغيبهم في زراعة القطن مجددا، وذلك في إطار توفير المادة الخام اللازمة للصنع، معقبة: "عشان تنتج لازم تجهز المواد الخام والخبرة الفنية وبعدين تحط خطة إنتاج".









وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مقترح توقيع عقوبة على أصحاب الأعمال إذا تم تنفيذه لا بد أن يسري على جميع قطاعات الأعمال سواء حكومية أو خاص فالقضية عامة، كما أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ليست على وزارة الصناعة المسؤلية الكاملة بل تشاركها وزارة قطاع الأعمال العام.









ونوهت النائبة إلى ضرورة التنسيق بين وزارات الاستثمار والصناعة وقطاع الأعمال وعلى رأسهم مجلس الوزراء باعتباره متوليا للإدارة العامة لسير وتنفيذ برامج الحكومة، وذلك لأن تقدم القطاع الصناعي لن يتحقق بدون التكامل وتنسيق الجهود المشتركة.









أما النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، فكان لها رأي آخر، حيث قالت إنه يجب علي الدولة دعم أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص ومساندتهم من خلال تخفيف القيود عليهم، فهو يضم أكثر من 30 مليون عامل، ما يستوجب علينا إزالة جميع العقبات والتحديات أمامه.









وأضافت "أبو السعد" أن مقترح توقيع عقوبة على أصحاب الأعمال حال إجبارهم للموظفين على الاستقالة ليس منطقيا ويعد بمثابة تحجيم لدعمهم ومن شأنه عزوفهم عن الاستمرار عن أنشطتهم الصناعية، معقبة: "هما اللي مشغلين الناس، نقوم نفرض عليهم عقوبات بدلا من الدعم".









وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة لديها مقدرة كبيرة في حماية حقوق العاملين ودعم رواد الأعمال كما تعمل دائما على تحقيق التوازن وتقنين أوضاع العاملين.









جاء ذلك بعد أن طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بفرض عقوبة على أصحاب المصانع الذين يجبرون العاملين على تقديم استقالتهم، مشيرة إلى أن قانون المعاشات والتأمينات للأسف أضاع حقوق العاملين بالقطاع الخاص.









جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة أمس، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.









ووجهت البرلمانية، عدة تساؤلات إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين القباج، في مقدمتها مصير المصانع التي تم إغلاقها منذ عام 2011، ووضع العمالة التي كانت تعمل بها، بقولها: "عمالنا مش لاقيين ياكلوا ويشتغلوا.. فما مصيرهم؟".









من جانبه، أكد النائب عبد الله الشيخ، أهمية دعم الفلاح المصري، لا سيما وأن أصحاب هذه المهنة قاربوا على هجرها، مقترحًا دعم الفلاحين في أداء مهمتهم ومنها توفير ماكينات لجمع القطن، قائلًا: "كثير من الذريعة حجروا القطن.. ولما تسأله يقولك مش مجزي".









بدورها، طالبت النائبة نيفين الكاتب بالتصدي لجميع المعوقات التي تواجه صناعة النسيج في مصر، لا سيما المصانع الموجودة بكفر الدوار، والتي في مقدمتها غرامات الغاز الطبيعي، مع تأكيدها أهمية أن يكون هناك أكاديميات تعليمية لتدريب العمالة وتزويدهم بالخبرات، وحث رجال الأعمال على دعم هذه الصناعة.