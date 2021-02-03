رفض برلماني لمقترح فرض عقوبة على أي رجل أعمال يجبر العاملين على تقديم استقالاتهم.. ويؤكدون: تحجيم لدعمهم وسيؤدي إلى عزوفهم عن الاستمرار في أنشطتهم الصناعية

- بسبب تسريح العمالة.. برلماني يطالب بتفعيل دور اللجان النقابية داخل المصانع
- برلمانية تطالب باستراتيجية لإحياء صناعة الغزل والنسيج
- برلمانية: لابد أن دعم أصحاب الأعمال وليس التحجيم بعقوبات
رفض عدد من النواب مقترح النائبة مايسة عطوة بفرض عقوبة على أصحاب المصانع الذين يجبرون العاملين تقديم استقالتهم، حيث أكدوا أن محاكم النزاعات العمالية هي الجهة المعنية بتسوية النزاعات بين صاحب العمل والعامل كما يصل الأمر إلي التحقيق النيابي عن أي فعل من شأنه انتقاص أو سلب حقوق العامل، وأشاروا إلى أن مقترح توقيع عقوبة علي أصحاب الأعمال حال إجبارهم للموظفين على الاستقالة ليس منطقي ويعد بمثابة تحجيم لدعمهم ومن شأنه عزوفهم عن الاستمرار عن أنشطتهم الصناعية، معقبة: "هما اللي مشغلين الناس نقوم نفرض عليهم عقوبات بدلا من الدعم".
في البداية، قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الموحد يرفض مبدأ الفصل التعسفي للعمالة، وذلك من خلال إجبار العمال على الاستقالة، كما حدد ثمة حالات في موضوع إنهاء الخدمة بشكل ودّي بين صاحب العمل والعامل يتميز بالعدالة وفي ذات الوقت يحمي مصالح العمال.
وطالب "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بتفعيل دور اللجان النقابية بالمصانع والتي بدورها حفظ حق العامل وتنظيم العلاقة بينه وبين صاحب العمل، لافتةً إلى أن وضع عقوبة علي أصحاب الأعمال حال إجبار العامل على تقديم استقالته، أمر لا يحتاج معاقبة أو وصاية للتأكيد على حقوق العمال فالدولة والقانون بجوارهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن محاكم النزاعات العمالية هي الجهة المعنية بتسوية النزاعات بين صاحب العمل والعامل، كما يصل الأمر إلى التحقيق النيابي عن أي فعل من شأنه انتقاص أو سلب حقوق العامل، لذا فلا داعي لوضع عقوبة فالقانون لم يغفل ذكر هذه الأمر.
من جانبها، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مشكلة تسريح العمالة دون أسباب قسرية لن تقتصر على شركات القطاع الخاص فحسب بل بالحكومة أيضا، مما يستلزم علينا معالجة التداعيات الجوهرية التي تجعل أصحاب الأعمال يتجهون إلى إجبار العاملين على الاستقالة ومن ثم تشريد أسر وعائلات بسبب فقد عائلها مصدر كسبه.
وطالبت "متى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة وضع استراتيجية منظمة لتطوير صناعة الغزل والنسيج باعتبارها صناعة كثيفة العمالة، لافتة إلى أننا نحتاج إلى مزيد من الخبرات الفنية الداعمة لعملية التصنيع بخلاف تحفيز المزارعين بتسهيلات من شأنها ترغيبهم في زراعة القطن مجددا، وذلك في إطار توفير المادة الخام اللازمة للصنع، معقبة: "عشان تنتج لازم تجهز المواد الخام والخبرة الفنية وبعدين تحط خطة إنتاج".
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مقترح توقيع عقوبة على أصحاب الأعمال إذا تم تنفيذه لا بد أن يسري على جميع قطاعات الأعمال سواء حكومية أو خاص فالقضية عامة، كما أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ليست على وزارة الصناعة المسؤلية الكاملة بل تشاركها وزارة قطاع الأعمال العام.
ونوهت النائبة إلى ضرورة التنسيق بين وزارات الاستثمار والصناعة وقطاع الأعمال وعلى رأسهم مجلس الوزراء باعتباره متوليا للإدارة العامة لسير وتنفيذ برامج الحكومة، وذلك لأن تقدم القطاع الصناعي لن يتحقق بدون التكامل وتنسيق الجهود المشتركة.
أما النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، فكان لها رأي آخر، حيث قالت إنه يجب علي الدولة دعم أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص ومساندتهم من خلال تخفيف القيود عليهم، فهو يضم أكثر من 30 مليون عامل، ما يستوجب علينا إزالة جميع العقبات والتحديات أمامه.
وأضافت "أبو السعد" أن مقترح توقيع عقوبة على أصحاب الأعمال حال إجبارهم للموظفين على الاستقالة ليس منطقيا ويعد بمثابة تحجيم لدعمهم ومن شأنه عزوفهم عن الاستمرار عن أنشطتهم الصناعية، معقبة: "هما اللي مشغلين الناس، نقوم نفرض عليهم عقوبات بدلا من الدعم".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة لديها مقدرة كبيرة في حماية حقوق العاملين ودعم رواد الأعمال كما تعمل دائما على تحقيق التوازن وتقنين أوضاع العاملين.
جاء ذلك بعد أن طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بفرض عقوبة على أصحاب المصانع الذين يجبرون العاملين على تقديم استقالتهم، مشيرة إلى أن قانون المعاشات والتأمينات للأسف أضاع حقوق العاملين بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة أمس، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.
ووجهت البرلمانية، عدة تساؤلات إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين القباج، في مقدمتها مصير المصانع التي تم إغلاقها منذ عام 2011، ووضع العمالة التي كانت تعمل بها، بقولها: "عمالنا مش لاقيين ياكلوا ويشتغلوا.. فما مصيرهم؟".
من جانبه، أكد النائب عبد الله الشيخ، أهمية دعم الفلاح المصري، لا سيما وأن أصحاب هذه المهنة قاربوا على هجرها، مقترحًا دعم الفلاحين في أداء مهمتهم ومنها توفير ماكينات لجمع القطن، قائلًا: "كثير من الذريعة حجروا القطن.. ولما تسأله يقولك مش مجزي".
بدورها، طالبت النائبة نيفين الكاتب بالتصدي لجميع المعوقات التي تواجه صناعة النسيج في مصر، لا سيما المصانع الموجودة بكفر الدوار، والتي في مقدمتها غرامات الغاز الطبيعي، مع تأكيدها أهمية أن يكون هناك أكاديميات تعليمية لتدريب العمالة وتزويدهم بالخبرات، وحث رجال الأعمال على دعم هذه الصناعة.