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أخبار العالم

31 حالة وفاة و7919 إصابة بـ كورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:56 ص
31 حالة وفاة و7919
31 حالة وفاة و7919 إصابة بـ كورونا في اسرائيل
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سمر صالح
أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، الأربعاء، بياناتها الخاصة بتفشي فيروس كورونا.


وأظهرت هذه البيانات أنه تم خلال يوم أمس، الثلاثاء، إجراء ما مجموعه 88,503 فحص للكشف عن فيروس كورونا لدى المواطنين.


وسجلت وزارة الصحة 7,919 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو ما يشكل 9.3% من مجمل الفحوصات.


بينما ارتفعت حصيلة وفيات كورونا إلى 4888 حالة وفاة، بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.


ورغم الارتفاع في معدل الإصابة بالفيروس، لوحظ مؤخرا تراجعا بالإقبال على التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تلقى، أمس الثلاثاء، نحو 100 ألف مواطن التطعيم ضد فيروس كورونا، بينهم 70 ألفا حصلوا على الجرعة الأولى للتطعيم.


وجاء كذلك في بيانات وزارة الصحة أن مجمل الإصابات النشطة بفيروس كورونا في إسرائيل حاليا بلغ 73,707 إصابات، من بينها 70,740 مصابا يرقدون في بيوتهم فيما يرقد في المستشفيات 1,789 والباقي في فنادق مخصصة للحجر الصحي.


أما عدد الحالات التي تصنف على أنها خطيرة، فقد بلغ حاليا 1,074 حالة من بينها 292 مصابا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما بلغ عدد الوفيات لغاية اليوم بسبب فيروس طورونا في إسرائيل 4,888 حالة.


في المقابل، بلغ عدد الذين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورنا حتى اليوم 3,236,859 وقد تلقى منهم 1,855,071 مواطن الجرعة الثانية من اللقاح.
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