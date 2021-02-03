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فن

على البحر.. نيللي كريم تستعيد ذكرياتها من إجازتها الصيفية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:51 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
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ندى فكري
نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة لها، وذلك من خلال خاصية ستورى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
 
 
وظهرت نيللي كريم في الصورة على البحر وهي تستعيد ذكرياتها في الصيف وعلقت قائلة: "i need vitamin sea".


وقامت نيللي منذ أيام بنشر بوسترات لـ عمل جديد لها  تحت اسم "هيتايا"، وجاءت البوسترات مكتوب بجانبها "هيتايا مسرحية جديدة"، وأخرى "هيتايا مسلسل جديد"، وثالثة "هيتايا برنامج كورة"، وأخيرا "هيتايا برنامج طبخ".


يذكر أن الفنانة نيللي كريم، بدأت تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "ضد الكسر" وهو اسم مؤقت للعمل.


مسلسل "ضد الكسر" إنتاج العدل جروب، وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد.


يذكر أن نيللي كريم شاركت العام الماضي في رمضان بمسلسل "100 وش"، والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه وشاركها البطولة فيه آسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكرى. 


كما قدمت نيللي كريم مع الفنان ظافر العابدين فيلمًا بعنوان "خط دم"، والذى عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية. 
على البحر.. نيللي كريم تستعيد ذكرياتها من إجازتها الصيفية
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