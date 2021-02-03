على البحر.. نيللي كريم تستعيد ذكرياتها من إجازتها الصيفية

نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة لها، وذلك من خلال خاصية ستورى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت نيللي كريم في الصورة على البحر وهي تستعيد ذكرياتها في الصيف وعلقت قائلة: "i need vitamin sea".









وقامت نيللي منذ أيام بنشر بوسترات لـ عمل جديد لها تحت اسم "هيتايا"، وجاءت البوسترات مكتوب بجانبها "هيتايا مسرحية جديدة"، وأخرى "هيتايا مسلسل جديد" ، وثالثة "هيتايا برنامج كورة"، وأخيرا "هيتايا برنامج طبخ".







