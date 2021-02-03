غلق وتشميع 10 كافتريات ومصادرة 20 شيشة بالخصوص

شن مجلس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية حملة مكبرة على المحلات والكافتريات بالتنسيق مع شرطة المرافق للتأكد من عدم مخالفتها للإجراءات الوقائية والاحترازية لتفشي فيروس كورونا.





وقال اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص أن الحملة اسفرت عن تحرير 50 محضر مخالفة ومصادرة 20 شيشة وغلق وتشميع 10 كافتيريا ومحلات خالفت قرار مجلس الوزراء بعدم تطبيقها لقرار الغلق في المواعيد المحددة وعدم مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية واستخدام الشيشة.





واشار رئيس المدينة الى أن الحملات مستمرة على المقاهي والكافتريات لمتابعة تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى ومنع استخدام الشيشة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.





من ناحية اخري قرر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية صرف معاش تكافل وكرامة لطفلين نجيا من انهيار سقف حجرة بمنزل بائع روبابيكيا بمنطقة الخرس بالقناطر الخيرية والذي أسفر عن مصرع زوجة صاحب المنزل ونجله بينما أصيب صاحب المنزل ونجا طفلان يتيمان هما نجلا شقيق صاحب المنزل واللذي يتولي رعايتهما ويعيشان معه بعد وفاة والدهما.





جاء ذلك خلال زيارة محافظ القليوبية موقع الحادث حيث أمر بتقديم أوجه الرعاية لصاحب المنزل المصاب ونجلي شقيقه الناجين من الحادث وصرف بعض المساعدات العينية لهم لإعانتهم على الحياة.





وشدد المحافظ على ضرورة تقديم الرعاية اللازمة لصاحب المنزل والمحجوز حاليا بقسم العناية المركزة بمستشفى قليوب العام مطمئنا أن حالته مستقرة حتى الآن.





وكانت نيابة القناطر الخيرية قد امرت بالتصريح بدفن ربة منزل ونجلها بعد أن لقيا مصرعهما بحادث انهيار منزلهما بمنطقة الخرس بأبوالغيط بالقناطر الخيرية وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما امرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابسات الواقعة.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بورود بلاغ بالواقعة.





انتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر، وبالفحص تبين أن العقار المنهار مكون من طابق واحد، وأسفر الانهيار عن مصرع الأم وتدعى "قوت القلوب.م.م" 62 سنة ونجلها "محمد.ا.ا" 28سنة وإصابة الزوج 71 عاما، بعد سقوط جزء من سقف معروش بالخشب على الغرفة التي كانوا متواجدين فيها حيث إن البيت قديم ومبني بالطوب الفلاحي وفي منطقة نائية بمنطقة الخرس التابعة لمركز القناطر الخيرية.