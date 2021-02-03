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أخبار العالم

روحاني يعلن التزام إيران بـ الاتفاق النووي.. ولكن بشرط

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:56 ص
الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، حسن روحاني
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دعاء أبوهشيمة
أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، التزام طهران بالاتفاق النووي، ولكن في حال عودة الولايات المتحدة أولا.

ووفقا لـ "إيران انترناشيونال"، قال روحاني، خلال اجتماع لمجلس الإدارة اليوم: إنه يجب على الأمريكيين أن يعلموا أنهم ما زالوا ينتهكون القرار 2231، مضيفا: "لا تجادل باستمرار، كلما انتظرت ارتكبت جريمة أكبر، عد إلى القانون، ولكن إذا عدت، فسوف نفي بالتزاماتنا بالكامل".

وأكد روحاني ، أنه كلما كانت النوايا حسنة، فإن الجواب سيكون حتما بحسن النية".

وردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، التي أكد خلالها أنه على إيران أولًا الامتثال لالتزاماتها، وستقوم واشنطن بتقييمها"، قال علي رضا يوسفي، المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة خارج الاتفاق النووي، وتقييم تنفيذ التزامات إيران ليست له علاقة بواشنطن.

وفي تغريدة له على تويتر، اشار  وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى مقابلته الاخيرة مع قناة سي ان ان الاميركية، وكتب: "لقد قلت لكريستين امانبور مقدمة قناة سي ان ان: ان الولايات المتحدة خرجت من الاتفاق النووي وانتهكته، الا ان ايران قامت فقط باجراءات للتعويض.، وعلى اميركا ان تعود الى الالتزام التام، ثم ستعود ايران فورا عن اجراءاتها التعويضية.

واضاف ظريف: ان جوزيف بوريل – باعتباره منسق اللجنة المشتركة – يمكنه ان ينسق الاجراءات في التشاور مع ايران واميركا.
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