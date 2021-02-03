بدون دقيق.. طريقة عمل كريمة الطبخ للدجاج

تعتبر طريقة عمل كريمة الطبخ للدجاج المنزلية مهمة للغاية، فهي تستخدم في العديد من الوصفات الشهية، وإن كنت بحاجة لمعرفة طريقة تحضيرها لإضافتها لبعض الوصفات لتضيف لها طعمًا مميزًا ولذيذًا، إليكم بالتفصيل طريقة عمل كريمة الطبخ للدجاج.
وقدمت الشيف نونا طريقة عمل كريمة الطبخ للدجاج، وهي وصفة مميزة وغير مكلفة، ويمكنها ان تعطي مذاق مختلف للدجاج، بالإضافة إلى العديد من الإستخدامات الاخرى التي يمكنك تعلمها وتحضيرها من منزلك.
طريقة عمل كريمة الطبخ للدجاج
مقادير طريقة عمل كريمة الطبخ للدجاج
3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة
3 ملاعق نشا
3كوب ماء بارد
طريقة عمل كريمة الطبخ للدجاج
1- في الخلاط ضيفي الحليب البودرة مع النشاء والماء .
2- اخفقي المكونات جيدا .
3- ضعيها في وعاء على نار هادئة.
4- اتركيه يغلي لمدة دقيقة.
5- بعد الغليان ارفعيه من على النار واتركيه يبرد ثم ادخليها الثلاجة لحين الاستخدام .