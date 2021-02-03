بدون دقيق.. طريقة عمل كريمة الطبخ للدجاج

طريقة عمل كريمة الطبخ للدجاج

مقادير طريقة عمل كريمة الطبخ للدجاج





3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة

3 ملاعق نشا

3كوب ماء بارد





طريقة عمل كريمة الطبخ للدجاج





1- في الخلاط ضيفي الحليب البودرة مع النشاء والماء .





2- اخفقي المكونات جيدا .





3- ضعيها في وعاء على نار هادئة.





4- اتركيه يغلي لمدة دقيقة.





5- بعد الغليان ارفعيه من على النار واتركيه يبرد ثم ادخليها الثلاجة لحين الاستخدام .