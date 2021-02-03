تصل لـ 7 سنوات حبسا.. تعرف على عقوبة مرتكبي جرائم ختان الإناث فى قانون العقوبات

ما زالت قضايا ختان الإناث كابوسا مرعبا يهدد مستقبل فتيات مصر، وباتت مصر تحتل الصدارة من حيث معدلات انتشار ظاهرة ختان الإناث.









ورغم جهود الحكومة لمحاربتها والتقليل من انتشارها، إلا أن هذه الجهود تفتقر لتطبيق ميداني فاعل في القرى والأرياف، ما يجعل من هذه الظاهرة كابوسا يهدد مستقبلهن وإن تعددت صورها وأشكالها.











وترجع أحداث الواقعة إلى أن أبا اصطحب طفلته التي لا تتجاوز 15 عاما، وأجرى لها عملية ختان على يدي ممرض يبلغ من العمر 72 عامًا، ما نتج عنه مضاعفات تمثلت في حدوث نزيف.











وتلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفلة "ن. ا"، 15 عاما، إثر تعرضها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية.











وبإجراء التحريات تبين أن الأب أخذ الطفلة وأجرى لها عملية ختان على يدى ممرض يبلغ من العمر 72 عاما، وعندما أصيبت بنزيف قاموا بنقلها مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.





وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط الأب والممرض مرتكبي الواقعة، وأحيلا للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.







ويستعرض "صدى البلد" العقوبات التي تنتظر هولاء المتهمين: وفقا لقانون العقوبات فنصت المادة 242 مكررا، مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.









وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت. كما نصت المادة 242 مكررا (أ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.