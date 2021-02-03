أخبار السعودية اليوم: 7.5 مليون معتمر ومصلٍ منذ عودة العمرة.. زيادة ملحوظة فى عدد الإصابة بـ كورونا.. تعليق دخول غير المواطنين والدبلوماسيين للمملكة

7.5 مليون معتمر ومصلٍ منذ عودة العمرة بالمسجد الحرام

زيادة ملحوظة في عدد الإصابة بفيروس كورونا

القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات المملكة

دخول السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم فقط

تطوير مدينة الرياض لتكون واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم









جدد مجلس الوزراء السعودي ما أكدته المملكة في كلمتها لمجلس الأمن الدولي حول القضية القضية الفلسطينية، من حيث التزامها بالسلام خيارًا استراتيجيًا، واهتمامها وحرصها على وحدة الأراضي العربية وسيادتها وسلامتها، وعدم قبول أي مساس يهدد استقرار المنطقة.









وشدد المجلس خلال جلسته - عبر الاتصال المرئي - برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على النهج الثابت للمملكة ومواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية, بأنها في مقدمة أولوياتها واهتماماتها، ووقوفها مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية 2002.









وأوضح وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيان لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تطرق إلى ما تشهده المملكة من فرص استثمارية غير مسبوقة في ظل "رؤية 2030"، وإيجاد بيئة استثمارية استثنائية مدعومة بإصلاحات تنظيمية وجاذبة للمستثمرين، وتتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال في المملكة وجعلها أكثر تنافسية، لتواصل ما حققته من قفزات كبيرة في المؤشرات العالمية ذات الصلة، ولتواكب التسارع المشهود في العديد من القطاعات والأعمال بما فيها الاستثمارات المستدامة، مشيرًا إلى أن المجلس ثمن عاليًا الجهود التي قام بها خادم الحرمين وإدارته للخطط التطويرية في مدينة الرياض، حينما كان أميرًا للمنطقة، وما شهدته خلال تلك الفترة من إنجاز الكثير من مشروعات البنية التحتية، وذلك في سياق تناول المجلس استراتيجية تطوير مدينة الرياض، التي كشف ملامحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن تكون واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، كجزء من خطط المملكة لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.









واستعرض المجلس، مستجدات جائحة كورونا، على المستويين المحلي والدولي، ومؤشرات المنحنى الوبائي في المملكة، وإحصاءات الفيروس، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وتأكيد أهمية مواصلة الالتزام بها؛ للمحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا.









كما أشاد المجلس بالجهود الأمنية في التصدي لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود البرية والبحرية، وإسهام المديرية العامة لحرس الحدود في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، وكذلك جهود الهيئة العامة للجمارك، وذلك إثر إحباط محاولات لتهريب أطنان من القات والحشيش، وكميات من الأقراص المخدرة.









ووافق المجلس على تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتليفزيوني بين هيئة الإذاعة والتليفزيون في المملكة وشبكة الإعلام العراقي في العراق، وتفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية.









وأعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة اعتبارًا من 9 من اليوم، الأربعاء.









وذكر مصدر مسئول في وزارة الداخلية أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكة - لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم - مؤقتًا للقادمين من: الأرجنتين والإمارات وألمانيا وأمريكا وإندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا وباكستان والبرازيل والبرتغال وبريطانيا وتركيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وفرنسا ولبنان ومصر والهند واليابان، والقادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مرّوا بأيٍّ من تلك الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.









وأضاف: «يكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأيٍّ من تلك الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة»، منوهًا إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 21 - 6 - 1442هـ الموافق 3 - 2 - 2021.









يأتي ذلك بسبب استمرار تفشي جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، ووفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من الجهات الصحية في السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره، ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في البلاد.









وأعلنت وزارة الصحة عن زيادة ملحوظة في أعداد حالات «كورونا» المؤكدة والنشطة والحرجة، بعد تسجيل أكثر من 310 حالات مؤكدة جديدة للفيروس، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 368 ألفًا و639 حالة، من بينها 2146 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 375 حالة حرجة، كما تم تسجيل 271 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 360 ألفًا و110 حالات.









وبلغ عدد الوفيات 6383 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة، في حين تم إجراء 52 ألفًا و176 فحصًا مخبريًا.









ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.









كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».









وأعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تفويج أكثر من 7 ملايين ونصف المليون معتمر ومُصلٍّ منذ عودة العمرة والصلاة.









وبينت الرئاسة أن عدد المعتمرين بلغ 1.934 مليون معتمر، فيما بلغ عدد المُصلين 5.480 مليون مُصَلٍّ، وذلك خلال 4 أشهر.









وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة المهندس أسامة الحجيلي أن الرئاسة سخرت جميع طاقاتها لخدمة رواد بيت الله العتيق وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم، مبينًا أنه تم تجهيز المطاف منذ بداية عودة العمرة بمرحلتيها الأولى والثانية بعددٍ من المسارات بخطوط متوازية، حيث يبدأ المعتمرون الطواف من الخارج إلى الداخل، ويتنقلون من كل مسار إلى مسار بشكل حلزوني، ويبدأ أول أشواط الطواف من المسار العاشر وينتهي في المسار الثالث خلال نقطة انتقال حُددت بين المسارات، ثم يتم تفويج المعتمرين من المطاف إلى المسعى من خلال مسار جهز بزاوية 45 درجة، لتجنب التصادم، أو تعطيل المسارات الأخرى.









ومع بداية المرحلة الثالثة، تم استحداث مسارات خاصة بالقرب من الكعبة المشرفة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يبلغ طول المسار الأول للعربات 155 مترًا، ويستوعب 45 عربة، وتستغرق عملية الطواف من 10 إلى 15 دقيقة، والمسار الثاني بطول 145 مترًا، وهو الأقرب للكعبة ويستوعب 50 شخصًا، خُصّص لكبار السن الذين لا يحتاجون للعربات، وذلك تسهيلًا عليهم لصعوبة حركتهم.