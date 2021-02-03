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منوعات

دراسة تحذر.. أعراض جانبية يسببها كورونا تؤثر على الرجال

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:19 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يواجه العلماء والباحثون حول العالم منذ أكثر من عام فيروس كورونا وتفشيه في معظم دول العالم، ومع الوقت بدأ الأطباء والباحثون يكتشفون مشاكل يسببها فيروس كورونا برغم تعافي المصابين. 

وفقا لدراسة نشرتها صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن عددا من الأطباء حذروا من تأثير الإصابة بفيروس كورونا بالرغم من تعافي المصابين وسلبية تحاليلهم، إلا أنه يترك بصمته على الجهاز التناسلي للرجال. 

أوضحت الدراسة أن الإصابة بفيروس كورونا قد تؤثر على الhنتصاب على الرجال، فلن يعود الحال كما كان عليه قبل الاصابة، لأن الارتفاع في درجة حرارة الجسم قد يؤثر على قدرة الجهاز التناسلي لدى الرجال. 

أكد أحد الأطباء أن الحالات التي تم رصدها تثبت تلك النتيجة حوالي 70، و في أعمار تتراوح بين 30 و 60 عاما، فإن الأمر يستدعي الاهتمام لأنه سيؤثر على الصحة الإنجابية في المستقبل. 
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