ورشة عمل حول العنف الاجتماعي ومحاربة التمييز ضد النساء في سيناء

نفذت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بمحافظة شمال سيناء ، ورشة عمل حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وأسبابه وأشكال العنف، وكيفية مساعدة المُعنف، وذلك تماشيا مع أهداف المؤسسة في سعيها لتحقيق رؤية مصر وأهداف التنمية المستدامة 2030 تماشيا مع الهدف الخامس بشأن المساواة بين الجنسين. الاجتماعي



وأكد محمد تمساح، رئيس المؤسسة، أنه تم تنفيذ الورشة بتقنيات Y-peer Egypt للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات داخل المجتمع من أجل التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة، لمساعدة المرأة في تمكين النساء، بما يساعدها على دفع النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات.



وأكدت الندوة أن العنف واستغلال النوع، والعبء غير المتكافئ للعمل المنزلي والعمل في مجال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتمييز في المناصب العامة، تظل كلها حواجز ضخمة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين.





وتتبنى المؤسسة حاليا تنفيذ مبادرة لسقف المنازل، وذلك بدعم من قافلة شعاع الخير بجامعة الزقازيق.









وأكد محمد سعيد تمساح، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة فى مدينة العريش، حيث تم بدء تلقى طلبات الحالات المحتاجة لتسقيف منازلها للحماية من مياه الأمطار ، من خلال ادارة المؤسسة بمقرها في مدينة العريش.









وأوضح أ نه يراعى في طلبات المتقدمين أن تكون المساحة المطلوب تسقيفها 25 مترًا مربعًا عبارة عن غرفتين بحد أقصى أو عشة، وأن تكون حالة سقف المنزل أو العشة متهالكة وتحتاج لتسقيف، مشيرًا الى أنه سيتم التنفيذ فى صورة: أسقف خشبية للمنازل، وأسطح مشمع للعشش.





وأكد السيد العدل، المدير التنفيذى للمؤسسة، أنه يتم استمرار تلقى الطلبات من المواطنين، تمهيدا لحصر الأعداد والحالات المطلوب تسقيفها ومعاينتها على الطبيعة حتى يمكن تنفيذها حسب الأولوية ووفقا للإمكانات المتاحة للمبادرة، حيث يتضمن الطلب: الاسم بالكامل، والرقم القومى، وحالة الأسرة وعدد الأفراد، والعنوان، وحالة المنزل أو العشة.





وأشارت أسماء الشعراوى، مسئولة العلاقات العامة بالمؤسسة، إلى أنه يتم تلقى الطلبات وإرسال البيانات أو الاستفسار على خدمة الواتس آب للعلاقات العامة بالمؤسسة.





ومما يذكر أن مؤسسة الشجرة للتنمية والفن منظمة مجتمعية تدعم جهود الدولة بمساعدة الفئات الأولى بالرعاية، علاوة على دورها فى خدمة المجتمع ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث سبق للمؤسسة تنفيذ العديد من المبادرات لدعم الأسر المحتاجة والفئات الأولى بالرعاية فى مختلف المناسبات وعلى مستوى المحافظة.







