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رياضة

خاضوا المباراة "بتكبر".. خالد عيد يكشف سر فوز غزل المحلة أمام الزمالك في الدوري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:09 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة عن سر فوز الفوز أمس أمام الزمالك في الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري.

وأكد خالد عيد، في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر أثير "أون سبورت إف إم"، أن لاعبي الزمالك خاضوا المباراة "بتكبر"، وكان لديهم شعور بسهوله تحقيق الفوز، مشددًا على أنه أصر على استغلال تلك الفرصة وتحقيق الفوز. 

وأوضح أنه طالب لاعبي الفريق قبل المباراة ببذل قصارى الجهد لتحقيق نتيجة طيبة، وأخبرهم بأن الأهلي والزمالك كانت أمنيتهم في الماضي الحصول على نقطة واحدة أثناء اللعب على ملعب المحلة. 

وأكمل أنه أخبر اللاعبين بضرورة احترام المنافس مشددًا على أن الزمالك فريق قوي ومتكامل. 

وتابع أنه انفعل على اللاعبين خلال الشوطين واخبارهم أنهم "جبناء " ولا يقدموا الأداء المطلوب، مشددًا على أنه قام بإجراء تغييرات هجومية زادت من الضغط على الزمالك. 

أما عن محمد سامي نجم الفريق فأكد أن اللاعب في حالة جيدة وحالته مستقرة ولكنه مازال يتلقي العلاج.
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