ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكابينت يناقش اليوم الملف النووي الإيراني

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:03 ص
الكابينت
الكابينت
Advertisements
سمر صالح
يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الكابينت، جلسة خاصة لمناقشة الملف النووي الإيراني، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
 
وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن الكابينت يعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة مواصلة إيران في تطبيق مشروعها النووي.
 
وقالت القناة، إن انعقاد الكابنيت، يأتي لأول مرة منذ تنصيب الرئيس بايدن، وفي ظل تخوفات إسرائيلية، من عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران
 
وبحسب السابعة، أكدت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تبدأ أي مباحثات مع إيران، حتى تستجيب وتطبق كافة الالتزامات بالاتفاق النووي.
 
ولفتت القناة الى أن رئيس الموساد يوسي كوهين، سيتوجه إلى واشنطن في الأيام القريبة القادمة، وسيكون أول مسؤول إسرائيلي يلتقي بالرئيس  بايدن.
 
يشار الى أن إسرائيل تمارس ضغوطا على إدارة بايدن، للتأثير على بلورة اتفاق نووي جديد مع إيران، يشمل قيودا على برنامجها النووي، والحد من تأثيرها في الشرق الأوسط.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل تولي بايدن.. نتنياهو يجهز كروت لعب مثيرة مع إيران

أزمة داخل حكومة إسرائيل.. نتنياهو يستعد لاتخاذ موقف متشدد تجاه خطة بايدن الخاصة بـ إيران

بتوجيهات من نتنياهو.. رئيس الموساد في واشنطن لجس نبض إدارة بايدن تجاه إيران

لمواجهة البرنامج النووي الإيراني.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يأمر بالاستعداد

ضرب إسرائيل.. طائرات انتحارية إيرانية في اليمن لهذا السبب

أول رد فعل من إدارة بايدن على التطبيع بين إسرائيل والدول العربية

ترشيحاتنا

معلومات لم يرها أحد.. تصريحات خطيرة من فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان

ذراع كوفيد.. لقاح كورونا يترك آثارا جانبية غريبة

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر

بعد آخر تراجع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021

بواليا قادر على قيادة الهجوم ..حسام غالي يختار تشكيل الأهلي الأنسب لمباراة الدحيل

رسالة تحفيزية من ليفربول للاعبي الفريق قبل مواجهة برايتون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر

اكتشاف مادة سحرية من نبات طبيعي تقضي على فيروس كورونا فورًا | صور